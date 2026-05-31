ABD Doğu Pasifik'te bir tekneye daha saldırı düzenledi: 3 ölü

13:0231/05/2026, Pazar
DHA
Foto: DHA
ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir teknenin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

İstihbarat tarafından teknenin Doğu Pasifik'te bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, 3 kişinin öldürüldüğü ve ABD askeri güçlerinin zarar görmediği ifade edildi.

#ABD
#Doğu Pasifik
#Saldırı
