ABD kilise okulunda cinsel istismar: Başpiskoposluk mağdura 725 bin dolar ödedi

Seattle Katolik Başpiskoposluğu, 1977'de kendisine bağlı St. Louise Parish Okulu'ndaki bir çalışanının o zaman 8 yaşında olan bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmakla suçlandığı davada, 725 bin dolar karşılığında anlaşma yolunu seçti.

Dava dosyasına göre, çocukken uğradığı tacizi bir türlü hafızasından silemediğini belirten T.R. okul çalışanı tarafından şeker verme bahanesiyle defalarca istismara uğradığını iddia etti.

O dönem ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu aktaran T.R, Başpsikoposluğu, "John Doe" olarak bilinen kilise çalışanını tekrarlayan cinsel tacizlerine rağmen görevden almamakla suçladı.

KİLİSEDEN 'MAĞDURLARIN YANINDA OLACAĞIZ' MESAJI

Mary Santi, mağdurları yeniden travmaya sokabilecek mahkeme süreçlerinden kaçınmayı amaçladıklarını, bu sebeple benzer davalarda karşı tarafla erken çözüm yolunu tercih edeceklerini belirtti.

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Seattle Times'ta yer alan bilgilere göre, Başpiskoposluk, 2006'dan bu yana çalışanlarına karşı açılan 247 cinsel istismar davasını benzer şekilde çözüme kavuşturdukları bilgisini doğruladı.