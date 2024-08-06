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ABD medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Müthiş bir siyasi aktör

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik başarıları dış basında haber olmaya devam ediyor. ABD medyası, Papa Francis’in Olimpiyatların açılışına yönelik üzüntüsünü dile getirdiği açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkisi olduğunu vurguladı. Yayımlanan makalede, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir siyasi aktör” ifadesi kullanıldı.

09:14 - 6/08/2024 منگل
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışındaki sapkın propaganda büyük tepki çekmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaşananları eleştirmişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis ile görüşmesinde de kaygılarını dile getirmişti.


ABD merkezli, Katoliklere yönelik yayınlar yapan çevrim içi gazete Crux Now, Papa Francis'in üzüntülerine yer verdiği açıklamasında Erdoğan'la yapılan görüşmenin etkili olduğunu belirtti.


Yayımlanan makalenin başlığında "Olimpiyat tartışmasında Papa'ya Fısıldayan Kişi Erdoğan" ifadesi kullanıldı.


"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir siyasi aktör"

Haberin girişinde Erdoğan'ın liderliğine vurgu yapıldı, "amacı ve taktikleri ne olursa olsun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir siyasi aktör" denildi.


Yazıda Erdoğan "Türkiye'yi küresel bir güç olarak konumlandırdığına" da işaret edildi. Analiz yazısında Erdoğan'ın bu başarılarına Olimpiyatlarda yaşananlara sessiz kalan Papa Francis'i açıklama yapmaya ikna etmenin de eklendiğine de vurgu yapıldı.


Vatikan'ın açıklamasında, "küresel birliği güçlendirmeyi amaçlayan bir etkinliğin dini inançlarla alay etmemesi gerektiği" ifade edilmişti.


Yazının son bölümünde Erdoğan'ın başta "Reis" olmak üzere 20 yıldır bir çok önemli lakabı olduğunu, bunlara "Papa'ya Fısıldayan" ifadesinin de ekleneceği belirtildi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#ABD Medyası
#Övgü
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