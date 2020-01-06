Dünya ABD öncülüğündeki koalisyon Iraktan çekiliyor iddiasına Pentagondan yalanlama
ORTADOĞU

ABD öncülüğündeki koalisyon Irak'tan çekiliyor iddiasına Pentagon'dan yalanlama

ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanı’nın Irak hükümetine bir mektup yazarak, DEAŞ'la mücadele koalisyonu askerlerinin Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak’tan çekileceğini bildirdiği iddia edildi. ABD Savunma Bakanı Esper ise Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok" dedi.

Haber Merkezi AA
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ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral William H. Seely III adıyla sosyal medyaya sızan bir mektup gündemi değiştirdi.

ABD'li komutanın Bağdat Birleşik Müşterek Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Abul Amir’e hitaben yazdığı iddia edilen mektupta, “Irak Cumhuriyeti’nin egemenliğine saygıyla ve Irak Parlamentosu ile Başbakan’ın talep ettiği üzere Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kuvvetleri yerini önümüzdeki gün ve haftalarda çekilmek üzere değiştirecektir” deniliyor.

Mektupta çekilme sırasında CH-47 Chinook, UH 60 tipi helikopterlerin yanı sıra güvenlik amaçlı AH-64 Apache tipi helikopterlerin bölgedeki uçuşlarının yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Mektupta ayrıca çekilme operasyonunun ABD’nin Irak’a ek asker getirdiği algısına yol açmaması için gece yapılacağının ifade edilmesi dikkati çekti. ABD'li general mektubunda, “Ayrılmamızı talep eden egemen kararınıza saygı duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Esper'den yalanlama

  • ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok" dedi.

Irak'ın işgal süreci

ABD Başkanı Bush, 17 Mart 2003'te Saddam Hüseyin ve ailesine 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri, aksi takdirde askeri müdahaleyle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu. Bush, bu çağrıdan tam 2 gün sonra 19 Mart'ta ABD ve ona destek veren koalisyon güçlerinin Irak'a karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu.

Irak'a giren güçler kısa süre içinde, 9 Nisan'da başkent Bağdat'ta kontrolü sağlayıp, Firdevs Meydanı'nda yer alan Saddam Hüseyin heykelini onlarca vatandaşın gözü önünde devirdi.

Bu sıralarda Saddam Hüseyin'in 35 yıl hüküm sürdüğü Bağdat'ı bırakıp başka yere geçtiği iddiaları gündeme geldi. 1 Mayıs'ta dönemin ABD Başkanı Bush, "Irak'ta savaşın büyük bölümünün bittiği" yönünde açıklama yaptı.

16 Mayıs'ta Irak'ta Geçici Koalisyon Yönetimi'nin başkanlığını yapan Paul Bremer, Baas Partisi mensuplarının kamuda görevlerini sürdürmelerine yasak getirdi ve orduyu lağvetme kararı aldı.

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Operasyonlar henüz yer yer devam ederken, BM Güvenlik Konseyi, 22 Mayıs'ta ABD ve İngiltere'nin Irak'ı işgal etme hakkını tanıyan bir karar çıkardı.

Ülkenin tamamını ele geçiren koalisyon güçleri, 13 Aralık 2003'te Saddam'ı doğduğu Tikrit'te yer altında gizlenirken yakaladı. Saddam'ın ailesinden ve Baas rejiminden birçok üst düzey yetkili Ürdün'e kaçarak iltica etti.

Saddam Hüseyin, yaklaşık 3 yıl boyunca yargılandıktan sonra 30 Aralık 2006'da Kurban Bayramı sabahı idam edildi.


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Süleymani'nin öldürülmesi

  • ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Mühendis'in, 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
  • Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5'i Iraklı 10 kişi ölmüştü.
  • İran lideri Ayetullah Hamaney, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada, "ABD'den intikam alınacağını" söylemişti.

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Irak kararını ABD Büyükelçisine iletti

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'e ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı iletti.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abdulmehdi, Büyükelçi Tueller'i başkent Bağdat'taki ofisinde kabul etti. Görüşmede, gündemdeki meseleler ve Irak hükümetinin tutumuna ilişkin konular ele alındı.

Başbakan Abdulmehdi, Irak Meclisi'nin kararına uygun olarak yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi ve ABD ile ilişkilerin sağlam bir temele oturması için ortak çalışmanın gerekliliğini ifade etti.

Mevcut durumun ciddiyeti ve olası yansımalarına işaret eden Abdulmehdi, açık bir savaşa sürüklenilmesini engellemek için ülkesinin çok fazla çaba sarf ettiğini vurguladı.

Irak Başbakanı, ülkesinin ilişkilerinin; iş birliği, karşılıklı saygının yanı sıra güvenlik, istikrar ve ulusal egemenliği koruma esasına dayandığını kaydetti.

Irak Meclisi, dün ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

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Trump'ın açıklaması

  • ABD Başkanı Donald Trump ise Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." demişti.
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ABD Savunma Bakanı Esper, açıklama yaptı.
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