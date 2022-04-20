Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD "Rusyaya yönelik yaptırımları delmeye çalışan" kuruluş ve şahıslara yaptırım kararı
AMERİKA

ABD "Rusya'ya yönelik yaptırımları delmeye çalışan" kuruluş ve şahıslara yaptırım kararı

ABD yönetimi, Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle ABD ve Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımları delmeye çalıştıkları gerekçesiyle aralarında bir Rus bankası ve bir Rus oligark da bulunan onlarca şirketi yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD Rusyaya yönelik yaptırımları delmeye çalışan kuruluş ve şahıslara yaptırım kararı
ABD Hazine Bakanlığı, Rus yaptırımını delmeye çalışan oligarkları yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Batı ülkelerince Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmeye teşebbüs eden kuruluş ve şahıslara yaptırım getirildiği belirtildi.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında özel Rus bankası Transkapitalbank, 40'tan fazla Rus şahıs, Rus Oliagark Konstantin Malofeyev ve Malofeyev'e ait şirketler yaptırım listesine dahil edildi.

Ayrıca Rusya'nın sanal para endüstrisinde faaliyet gösteren birçok şirket de yaptırımları delmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müşaviri Brian Nelson, yaptığı yazılı açıklamada, "Hazine Bakanlığı, Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarını delerek, delmeye teşebbüs ederek veya bu yaptırımların delinmesine yardım ederek Putin'in zalimce savaşına destek verenleri hedef almayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.

ABD de ‘Dünya 5’ten büyüktür’ dedi
DÜNYA
ABD de ‘Dünya 5’ten büyüktür’ dedi

Canik Latin Amerika’da tam not aldı
EKONOMİ
Canik Latin Amerika’da tam not aldı
Alanyada ikinci perde

Alanya'da ikinci perde

İki ekip rövanş öncesi avantaj için sahada.
Kupada dikkat çekici gol

Kupada dikkat çekici gol

​Frikik organizasyonu sosyal medyada gündem oldu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bazı NATO ülkeleri Ukrayna Savaşının bitmesini istemiyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sporcularla iftar programında konuştu.

Annesi bıçaklayarak katletmişti

Annesi bıçaklayarak katletmişti

​Minik Elif gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.