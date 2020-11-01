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AMERİKA

ABD seçimleri yaklaşıyor

Seçim sonrası kaos endişesi

ABD başkanlık seçimlerinde postayla kullanılan oylar nedeniyle sonuçların kesin açıklanma tarihi belirsiz. Başkanın kim olacağı oy sayımlarının en başında belirginleşse de itirazlar yüzünden sürecin uzayacağı öngörülüyor. Ülkede, belirsizliğin yaratacağı sivil itaatsizlik ve yağma riskinden endişe ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mağazalar eylemlere hazırlanıyor.
Mağazalar eylemlere hazırlanıyor.

ABD’de 3 Kasım başkanlık seçimlerini yaklaşırken, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle postayla oy kullanma talebinin artmasıyla sonuçların ne zaman kesinlik kazanacağı belirsizliğini koruyor. Belirsizlik nedeniyle sivil itaatsizlik eylemleri ve yağma riskinden endişe ediliyor.

TRUMP VE BİDEN OYLARINI KULLANDI

  • ABD’de 59. başkanlık seçimleri, ilk olarak 9 Eylül’de erken oylama ile Alabama eyaletinde başlamıştı. 3 Kasım’da sona erecek olan seçimlerde mevcut başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden oylarını geçtiğimiz günlerde kullanmıştı. Normal şartlarda hemen hemen oy kullanma işleminin tamamlanması ile ortaya çıkan tablo başkanın kim olacağını belirlerken, bu yıl Kovid-19 nedeniyle postayla oy kullanma talebinin artmasıyla kesin sonuçların en erken Kasım ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

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Trump arayı kapatıyor
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Trump arayı kapatıyor

OCAK 2021’İ BULABİLİR

Ancak postalandıkları tarihin kişisel oy kullanma tarihini geçmemesi şartı ile aralarında Kaliforniya, Illinois ve Washington’ın da bulunduğu birçok eyalet, Kasım ayının son haftalarına kadar ellerine ulaşacak oyların geçerli sayılacağını açıkladı. Yetkililer ilk oylarda çıkan sonucun başkanı belirleyeceğini belirtse de resmi sonuçların Kasım sonuna kadar açıklanmasının iyimser bir yaklaşım olduğunu ifade ediyor. Posta yolu ile oy kullanma yolu ve bu oyların sayımına ilişkin özellikle yarışın başa baş devam ettiği eyaletlerde her iki başkan adayının da itirazlarda bulunabileceği ve bu itirazların ardından kesin seçim sonuçlarının açıklamasının Ocak 2021’e kadar uzayabileceği belirtiliyor.

ABD'de Trump destekçileri ile karşıtları arasında kavga anı kamerada
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ABD'de Trump destekçileri ile karşıtları arasında kavga anı kamerada
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ÖZEL GÜVENLİK TUTACAKLAR

  • Sonuçların belirsizliğinin yaratacağı sivil itaatsizlik ve yağma riski ise mağaza sahiplerini endişelendiriyor. Ülkede ünlü tasarım mağazaları, başkanlık seçimleri ve sonrası için sivil itaatsizlik ve yağma riskine karşı çeşitli önlemler almaya başladı. New York’un ünlü alışveriş caddesi 5th Avenue (Beşinci Cadde) ve Los Angeles’taki Rodeo Drive’daki ünlü tasarım mağazaları güvenlik önemlerini artırdı. Bazı mağazalar camlarını tahta plaklarla kaplatacağını açıklarken bazıları ise özel güvenlik şirketleri ile anlaşacağını duyurdu. Los Angeles’ta ise polis, lüks tasarım mağazaların bulunduğu ünlü alışveriş caddesi Rodeo Drive’ı seçim günü kapatacağını bildirdi.

Trump rakibi Joe Biden'ı böyle taklit etti
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Trump rakibi Joe Biden'ı böyle taklit etti
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