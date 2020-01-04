Dünya ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani ve el-Mühendisin cenaze törenine binlerce kişi katıldı
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ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani ve el-Mühendis’in cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Irak’ın Başkenti Bağdat’ta ABD’nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenledi.

Haber Merkezi İHA
Cenaze törenine binlerce kişi katıldı.
Cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Irak’ta ABD’nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için başkent Bağdat’ta düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Bağdat’ta Kasım Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi
FOTOĞRAF 9
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Bağdat'ın merkezi Cadiriye'deki cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Şii milis gücü Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katıldı.
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Cenaze töreninde sık sık “Amerika'ya hayır” ve “İsrail'e hayır” ile “En büyük şeytan Amerika” sloganları atıldı.
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Tören sonrası cenazeler Kerbela kentine götürülecek. Mühendis'in cenazesi ise Necef'te toprağa verilecek.
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
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Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor ifadelerini kullanmıştı.
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Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.
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Bağdat’ta Kasım Süleymani ve el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenlendi.
  • Cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Törende ’ABD’ye ölüm’ ve ’İntikam’ sloganları atıldı. Törene Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de katıldı.

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#KasımSüleymani'nin #ABD saldırısında öldürülmesinden sonra #İran televizyonuna çıkan Kudüs Gücü Komutanı canlı yayında hüngür hüngür ağladı.

DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi ()


Öte yandan Süleymani için Bağdat ve Tahran’da iki ayrı tören düzenlenecek. Düzenlenecek törenlerin ardından Süleymani memleketi Kirman’a defnedilecek. Süleymani ve el-Mühendis, dün Irak’ta ABD Başkanı Trump’ın talimatıyla öldürülmüştü.

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