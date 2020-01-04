ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani ve el-Mühendis’in cenaze törenine binlerce kişi katıldı
Irak’ın Başkenti Bağdat’ta ABD’nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için cenaze töreni düzenledi.
Irak’ta ABD’nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için başkent Bağdat’ta düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.
DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi ()
Öte yandan Süleymani için Bağdat ve Tahran’da iki ayrı tören düzenlenecek. Düzenlenecek törenlerin ardından Süleymani memleketi Kirman’a defnedilecek. Süleymani ve el-Mühendis, dün Irak’ta ABD Başkanı Trump’ın talimatıyla öldürülmüştü.