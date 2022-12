ABD ve Kanada kara teslim oldu: 50 ölü ABD'de etkili olan kar fırtınası ve dondurucu soğuk, en az 39 kişinin ölmesine ve on binlerce kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu. New York Valisi Kathy Hochul'un açıklamasına göre, en fazla ölüm, 17 kişiyle New York eyaletinde görüldü.

