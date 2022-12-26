ABD ve Kanada kara teslim oldu: 50 ölü

New York Valisi Kathy Hochul'un açıklamasına göre, en fazla ölüm, 17 kişiyle New York eyaletinde görüldü.
Eyaletteki ölümlerin 10'u Buffalo kentinde kaydedilirken, can kaybının artması bekleniyor.
Kar fırtınasının Buffalo'ya saatte 80 mil (yaklaşık 129 km/s) hızla taşındığını belirten Vali Hochul, bunun kent tarihindeki en yıkıcı fırtına olduğunu belirtti.
Buffalo'daki havalimanının salı gününe kadar kapalı olacağı açıklandı.
Maine, New York, New Hampshire, Virginia ve Florida'da 165 binden fazla kişi Noel sabahına elektriksiz uyandı.
Öte yandan, Noel günü 2 binden fazla uçuş iptal edildi.
Kanada’da 4 kişi hayatını kaybetmişti
Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Merritt kenti yakınlarında Cumartesi günü Kelowna’dan Vancouver’a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle takla atmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtilirken, kaza nedeniyle yaralanan 52 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, toplam 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edilmişti.