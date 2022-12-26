Dünya ABD ve Kanada kara teslim oldu 50 ölü
AMERİKA

ABD ve Kanada kara teslim oldu: 50 ölü

ABD'de etkili olan kar fırtınası ve dondurucu soğuk, en az 39 kişinin ölmesine ve on binlerce kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu. New York Valisi Kathy Hochul'un açıklamasına göre, en fazla ölüm, 17 kişiyle New York eyaletinde görüldü.

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Haber Merkezi Diğer
ABD ve Kanada kara teslim oldu: 50 ölü
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New York Valisi Kathy Hochul'un açıklamasına göre, en fazla ölüm, 17 kişiyle New York eyaletinde görüldü.

Eyaletteki ölümlerin 10'u Buffalo kentinde kaydedilirken, can kaybının artması bekleniyor.

Kar fırtınasının Buffalo'ya saatte 80 mil (yaklaşık 129 km/s) hızla taşındığını belirten Vali Hochul, bunun kent tarihindeki en yıkıcı fırtına olduğunu belirtti.

Buffalo'daki havalimanının salı gününe kadar kapalı olacağı açıklandı.

Maine, New York, New Hampshire, Virginia ve Florida'da 165 binden fazla kişi Noel sabahına elektriksiz uyandı.

Öte yandan, Noel günü 2 binden fazla uçuş iptal edildi.

Kanada’da 4 kişi hayatını kaybetmişti

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Merritt kenti yakınlarında Cumartesi günü Kelowna’dan Vancouver’a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle takla atmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtilirken, kaza nedeniyle yaralanan 52 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, toplam 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edilmişti.

ABD'den sonra yoğun kar yağışı Japonya'yı da vurdu: 14 can kaybı var
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Devlet televizyonu NHKye göre, 17 Aralıktan bu yana kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
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Yangın ve Afet İdare Ajansına (Shobocho) göre, ülke geneli yoğun kar yağışları kaynaklı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 14e, yaralananların sayısı 80e yükseldi.
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Hokkaido Electric Power (HEPCO) açıklamasına göre kar yağışı sonrası en kuzeydeki Hokkaido Adasında yaklaşık 20 bin evde elektrik kesintisi yaşandı.
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ABD'den sonra yoğun kar yağışı Japonya'yı da vurdu: 14 can kaybı var
ABD'de dondurucu soğuklar can almaya devam ederken Japonya da yoğun kar yağışlarının etkisi altında. Ülkenin farklı kesimlerinde yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.


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