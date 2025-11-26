Yeni Şafak
ABD ve Venezuela her an başlayabilir: Savaş gemileri ve uçaklar harekete geçti

09:3226/11/2025, Çarşamba
ABD ve Venezuela olası bir çatışmaya hazırlanıyor.
ABD’nin dev uçak gemisi Gerald R. Ford ile ona eşlik eden saldırı grubu, gece boyunca Venezuela kıyılarında yoğun manevralar gerçekleştirdi. Bölgeden gelen bilgilere göre F-18 savaş uçakları, başkent Caracas’ın çevresinde devriye uçuşları yaptı. Washington operasyonu “uyuşturucu trafiğine yönelik rutin takip” olarak tanımlasa da Karayipler’de tansiyon hızla yükseliyor.

Dünyanın en büyük uçak gemisi olan
ABD
Donanması'nın Gerald R. Ford'u,
Venezuela
açıklarında gece boyunca manevralar gerçekleştirdi. Dev gemi ve ona bağlı saldırı grubu gemileri, uluslararası sularda Venezuela kıyılarına paralel bir şekilde cirit attı. Bu esnada geminin üzerindeki F-18 Hornet uçakları havalandı, başkent Caracas'ın etrafında devriye gezdi.

Resmi hedef, aylardan beri ABD'nin vurduğu
"uyuşturucu kuryesi gemileri"
vurmaktı. Ancak geçtiğimiz gün B-52 bombardıman uçaklarının sortileri, konuşlanan binlerce asker ve Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'nun örgüt lideri ilan edilip başına konan 50 milyon dolarlık ödül, savaşın yaklaştığının işareti olarak yorumlanıyor.

Karayipler'deki hareketlilik


ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.



ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.



Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.


ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.



ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.





