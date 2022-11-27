ABD Venezuela petrolüne yaptırımı hafitletti

Venezuela’da Nicolas Maduro hükümeti ile ABD destekli muhalefet arasında müzakerelerin yeniden başlamasının ardından ABD, petrol şirketi Chevron’a Venezuela’da petrol üretimine devam edebilmesi için yetki verdi.

Norveç'in arabuluculuğunda Meksika’da imzalanan anlaşma ile tarafların, yoksullar için sağlık, gıda ve eğitim programlarını finanse etmek için Birleşmiş Milletler tarafından yönetilen bir fon oluşturma konusunda da uzlaştıkları kaydedildi.

Anlaşmaya, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, muhalefet lideri Juan Guaido ve ABD temsilcileri imza attı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Maduro, “Bu anlaşma, Venezuelalıların barış ve esenliği içindir" ifadelerini kullandı.

Meksika’daki görüşmelerin ardından ABD, Venezuela’ya uyguladığı bazı petrol yaptırımlarını hafifletme kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın, anlaşmaya destek için petrol şirketi Chevron’a Venezuela petrollerini çıkarılması konusunda sınırlı yetki verdiği bildirildi.