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Dünya ABDde Demokrat başkan adayı Biden işgal sözü Kudüsteki elçiliği taşımayacağım
AMERİKA

ABD'de Demokrat başkan adayı Biden işgal sözü: Kudüs'teki elçiliği taşımayacağım

ABD'de Demokrat Partinin başkan aday adayı Joe Biden, Kasım 2020'de başkan seçilmesi durumunda büyükelçiliği Kudüs'ten İsrail’in başkenti Tel Aviv'e tekrar taşımayacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Joe Biden.
Joe Biden.

Amerika'da yayın yapan Bloomberg televizyon kanalında yer alan haberde, Demokrat başkan adayı adayı Joe Biden, ABD'nin Kudüs'e taşınan büyükelçiliğiyle ilgili, ''Taşıma bu şekilde olmamalıydı, barışa yardımcı olacak daha geniş bir anlaşma bağlamında gerçekleşmeliydi. Ama şimdi bu yapıldı. Elçiliği Tel Aviv'e geri götürmeyeceğim.'' ifadelerini kullandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ CANLI TUTMA SÖZÜ!

ABD'nin Boston şehrindeki bağışçılarla sanal bir bağış toplama programı esnasında kendisine yöneltilen bir soruya cevap olarak konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, iki devletli bir çözüm olasılığını canlı tutma umudu ile Doğu Kudüs'teki ABD konsolosluğunu da yeniden açacağını söyledi.

TRUMP İŞGALİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, kampanya döneminde söz verdiği üzere başkan seçilmesinin ardından, 14 Mayıs 2018'de tam da İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği günün yıl dönümünde Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini düzenlenen bir törenle Kudüs'e taşımıştı.

Trump'ın Kudüs'ü işgal planının şifreleri: Yahudi damat ve ekibi hazırladı
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Trump'ın Kudüs'ü işgal planının şifreleri: Yahudi damat ve ekibi hazırladı
ABD Başkanı Trump, görev süresinin son yılında Filistin-İsrail barışı için çok tartışmalı bir barış planı hazırladı.

👉Bu planın detaylarında neler var?
👉İsrail ve Filistin'e ne vadediyor?
👉80 sayfalık plan neden 3 yıl bekletildi?

'Neler Oluyor' serisinin üçüncü bölümü ile karşınızdayız.


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