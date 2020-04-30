ABD'de Demokrat başkan adayı Biden işgal sözü: Kudüs'teki elçiliği taşımayacağım

Amerika'da yayın yapan Bloomberg televizyon kanalında yer alan haberde, Demokrat başkan adayı adayı Joe Biden, ABD'nin Kudüs'e taşınan büyükelçiliğiyle ilgili, ''Taşıma bu şekilde olmamalıydı, barışa yardımcı olacak daha geniş bir anlaşma bağlamında gerçekleşmeliydi. Ama şimdi bu yapıldı. Elçiliği Tel Aviv'e geri götürmeyeceğim.'' ifadelerini kullandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ CANLI TUTMA SÖZÜ!

ABD'nin Boston şehrindeki bağışçılarla sanal bir bağış toplama programı esnasında kendisine yöneltilen bir soruya cevap olarak konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, iki devletli bir çözüm olasılığını canlı tutma umudu ile Doğu Kudüs'teki ABD konsolosluğunu da yeniden açacağını söyledi.

TRUMP İŞGALİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, kampanya döneminde söz verdiği üzere başkan seçilmesinin ardından, 14 Mayıs 2018'de tam da İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği günün yıl dönümünde Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini düzenlenen bir törenle Kudüs'e taşımıştı.