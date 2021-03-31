​ABD’de eşbaşkanlık dönemi

Beyaz Saray internet sitesindeki yönetim şemasının gösterildiği sayfada, önceki başkanlardan farklı olarak Biden Yönetimi ifadesi yerine Biden-Harris yönetimi ifadesi kullanılması “eşbaşkanlık” değerlendirmesine sebep oldu.

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Beyaz Saray’ın resmi internet sitesi WhiteHouse.gov’un ‘yönetim’ sayfasında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Obama ve Trump döneminden farklı olarak, sayfada ‘Biden Yönetimi’ ifadesi yerine ‘Biden-Harris Yönetimi’ ifadesi kullanıldı. Beyaz Saray’ın ana Twitter sayfasında da aynı durum göze çarpıyor. Sayfanın bilgi kısmında “Welcome Biden-Harris White House” ifadesi yer alıyor.

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Daha önce ABD medyasında hükümet çalışanlarına tüm kamusal iletişimlerde “Biden-Harris yönetimine” atıfta bulunmaları talimatını veren bir rapor olduğu iddiaları yer almıştı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in gelecekte ABD Başkanlık koltuğunun en önemli varisi olduğu tartışılırken, ABD’nin aşılama kampanyasında 100 milyon doza ulaşma başarısını kutlayan Joe Biden Beyaz Saray’da ulusa sesleniş konuşması yapmış, Harris için “Başkan” gafına imza atmıştı.