ABD'de 'gölge diplomasi' iddiası: Trump kapalı kapılar ardında gizli savaş masası kurdu

11:5623/05/2026, Cumartesi
Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump’ın, ulusal güvenlik ekibiyle İran’la devam eden müzakere trafiğini masaya yatırdığı ve görüşmelerin çıkmaza girmesi halinde ortaya çıkabilecek olası senaryoları değerlendirdiği ileri sürüldü.

ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler devam ederken, ABD basınından dikkat çekici bir iddia geldi.


Amerikan Axios haber platformuna konuşan iki ABD'li yetkiliye göre,
Trump
, İran ile yaşanan gerilime ilişkin üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptı.

Olası senaryolar görüşüldü


İran'la yürütülen müzakerelerin son durumu ve görüşmelerin çökmesi halinde ortaya çıkabilecek senaryoların masaya yatırıldığı toplantıya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles da katıldı.


İran'a saldırı ihtimali gündemde


Yetkililer, İran ile yürütülen müzakere sürecinde ilerleme sağlanamaması halinde Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleme seçeneğini değerlendireceğini öne sürdü.


Diplomatik sürece ilişkin bilgi sahibi bir yetkili ise İran'la görüşmeleri "ızdıraplı" olarak nitelendirirken olası anlaşmanın taslak metninin her gün taraflar arasında gidip geldiğini ancak kayda değer gelişme sağlanamadığını belirtti.


Askeri planlamada değişiklik olabilir


CBS News'e konuşan kaynaklar ise Trump yönetiminin, İran'a yönelik yeni askeri saldırılar için hazırlık yaptığı iddiasında bulundu.


Kaynaklara göre, bazı ABD askeri ve istihbarat personeli, olası saldırılar nedeniyle izinlerini iptal etti, İran'dan gelebilecek olası misillemelere karşı Orta Doğu'daki askeri personel ve üs planlamasında değişikliğe gidildi.




15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
