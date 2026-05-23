İran'dan ABD'ye rest: Trump'ın talepleri kabul etmekten başka çaresi yok

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayinik, ülkesinin meşru haklarının kabul edilmemesinin ABD Başkanı Donald Trump için daha fazla yenilgi meydana getireceğini belirterek "Trump'ın İran halkının taleplerini kabul etmekten başka çaresi yok" dedi.
ABD-İsrail ve İran arasında süren savaşta sert uyarılar gelirken Tahran'dan 14 maddelik müzakere açıklaması yapıldı.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayinik, ABD'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Talepleri kabul etmekten başka çaresi yok"
Savaşın sürmesinin hem ABD halkı hem de uluslararası toplum açısından daha büyük zararlara yol açacağını dile getiren Telayinik, İran'ın sunduğu önerilerin kabul edilerek bu zararın önlenmesi gerektiğini söyledi.