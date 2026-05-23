Meral Akşener'den uzun zaman sonra yeni poz geldi

10:2223/05/2026, Cumartesi
Burak Akburak ve Merak Akşener
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak’ın Meral Akşener’e gerçekleştirdiği ziyaret gündem oldu. Görüşme sırasında çekilen karelerde Akşener’in son görüntüsü dikkat çekti.

Önce genel ardından da yerel seçimlerden hayal kırıklığıyla ayrılan İyi Parti'de, bayrak değişimi yaşanmıştı.


İyi Parti'de Meral Akşener dönemi, yenilgilerin ardından sona erdi.


İyi Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten
Meral Akşener
, partisini kurultaya götürmüş ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.

Daha sonra ise siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.


Siyaset sahnesine vedasının ardından cenazelerde ve davetlerde görülen Akşener, yenilediği imajı yani sarı saçlarıyla dikkat çekmişti.


Sessizliğini koruyan Meral Akşener'in son hali bir kez daha paylaşıldı.



İyi Partili vekilden ziyaret


İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Meral Akşener'e bir ziyaret gerçekleştirdi.



Akburak paylaşımına,
"Kurucu Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’i ve kıymetli eşi Sn. Tuncer Akşener’i Kurban Bayramı vesilesiyle ziyaret ederek bayramlarını erkenden kutladım.

Ziyaretimizde siyaset gündemine dair değerlendirmelerde bulunma fırsatı da bulduk. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İYİ ki varlar"
notunu düştü.

Akşener'in keyfinin yerinde olduğu görüldü.




