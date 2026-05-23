Meral Akşener'den uzun zaman sonra yeni poz geldi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak’ın Meral Akşener’e gerçekleştirdiği ziyaret gündem oldu. Görüşme sırasında çekilen karelerde Akşener’in son görüntüsü dikkat çekti.
Önce genel ardından da yerel seçimlerden hayal kırıklığıyla ayrılan İyi Parti'de, bayrak değişimi yaşanmıştı.
İyi Parti'de Meral Akşener dönemi, yenilgilerin ardından sona erdi.
Daha sonra ise siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.
Siyaset sahnesine vedasının ardından cenazelerde ve davetlerde görülen Akşener, yenilediği imajı yani sarı saçlarıyla dikkat çekmişti.
Sessizliğini koruyan Meral Akşener'in son hali bir kez daha paylaşıldı.
İyi Partili vekilden ziyaret
İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Meral Akşener'e bir ziyaret gerçekleştirdi.
Akşener'in keyfinin yerinde olduğu görüldü.