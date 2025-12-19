Yeni Şafak
ABD'de özel jet düştü: 7 ölü

ABD'de özel jet düştü: 7 ölü

14:2019/12/2025, جمعہ
DHA
Yaşamını yitiren 7 kişi arasında emekli NASCAR pilotu Greg Biffle, eşi ve iki çocuğunun da bulunduğu kaydedildi.
Yaşamını yitiren 7 kişi arasında emekli NASCAR pilotu Greg Biffle, eşi ve iki çocuğunun da bulunduğu kaydedildi.

ABD'nin North Carolina eyaletinde, özel jetin iniş sırasında düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, ‘Cessna 550’ tipi özel jetin North Carolina eyaletinin Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında düştüğünü duyurdu. Kaza sonrasında çıkan yangın sebebiyle kesin yolcu listesinin açıklanamadığı belirtilirken, jetteki herkesin hayatını kaybettiği bildirildi.



Yaşamını yitiren 7 kişi arasında emekli NASCAR pilotu Greg Biffle, eşi ve iki çocuğunun da bulunduğu kaydedildi.





