ABD'de yüksek gerilim hattına takılan uçak düştü: 5 ölü 1 yaralı

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İBB’de ÇED kıyımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ÇED raporuna olumlu görüş bildiren bürokratları görevden alıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Fuat Alarçin’ın iş akdi, “görüşünüzü olumsuz olarak değiştirin” baskısına direndiği için feshedildi. Daha önce bilimsel rapor hazırlayan tüm daire başkanlarından “olumsuz yönde yeni rapor” hazırlamaları istendi. İSKİ ile Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı’nın talimata uyup olumsuz rapor vereceği belirtiliyor.