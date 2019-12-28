Dünya ABDde yüksek gerilim hattına takılan uçak düştü 5 ölü 1 yaralı
AMERİKA

ABD'de yüksek gerilim hattına takılan uçak düştü: 5 ölü 1 yaralı

ABD'nin Louisiana eyaletindeki Lafayette'de küçük bir uçak düştü. Kaza sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti bir kişi ise ağır yaralandı. Görgü tanıkları, uçağın acil iniş yaparken yüksek gerilim hattına takılarak düştüğünü belirtti.

Haber Merkezi AA
Uçak enkazı
Uçak enkazı

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Lafayette bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Otoparka düştü

  • Lafayette Havalimanı'ndan kalkan çift motorlu küçük yolcu uçağı, 1,6 kilometre uzaklıktaki posta servis binasına ait otoparka düştü. Yerel basına açıklama yapan Lafayette polisi, kazaya ilişkin detay vermekten kaçındı, uçaktaki 6 kişiden 3'ünün mürettebattan olduğunu belirtti. Diğer 3 yolcunun kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yüksek gerilim hattına takıldı

Görgü tanıkları, havalimanından kalktıktan kısa süre sonra acil inişe geçen uçağın, çevredeki yüksek gerilim hattına takılarak düştüğünü söyledi. Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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