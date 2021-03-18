ABD’den yeni Guantanamo

ABD, dünyanın dört bir yanından kaçırıp işkenceden geçirdiği ve yıllarca yargılamadan alıkoyduğu Guantanamo Kampı’nın benzerini Suriye’de inşa edecek. Haseke’de terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki cezaevi büyütülerek kapasitesi iki katına çıkarılacak. Cezaevi ABD’deki cezaevleri model alınarak donatılacak. Ayrıca terör örgütü PKK’ya cezaevindeki çalışmaları için ek bütçe tahsis edilecek.

Haseke’deki cezaevinde Suriye ve Irak’tan olmak üzere 12 bin civarında mahkum bulunuyor.

DÜNYA ABD'li komutandan "PKK ile kol kolayız" mesajı

2 BİN AVRUPALI DA ORADA

Bu cezaevinde hali hazırda çoğunluğu Suriye ve Irak’tan olmak üzere 12 bin civarında mahkum bulunuyor. Bu sayının içinde Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelerek terör örgütüne katılan 2 bin civarında DEAŞ üyesi de bulunuyor. Ülkelerinin kabul etmediği bu teröristlerin cezaevindeki ihtiyaçları İngiltere’nin finansı ile karşılanıyor. Haklarında hiçbir yargı kararı olmadığı halde burada alıkonulan insanlar arasında PKK/PYD’ye muhalif örgüt üyesi olmayan yüzlerce insan da var. ABD’nin, Ortadoğu’da ‘terörist’ olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığı insanları yeni yapacağı cezaevine nakledeceği belirtiliyor.

GÜNDEM ABD işgali derinleştiriyor: Deyrizor’da PKK’ya drone üssü

DIŞ GÜVENLİK İYİLEŞTİRİLECEK

ABD Savunma Bakanlığı, proje ile ilgili “Defence One” dergisine açıklamalarda bulundu. ABD’nin koalisyon misyonu komutanı Korgeneral Paul Calvert, Amerika Birleşik Devletleri’nin cezaevi tesislerine, özellikle dış güvenlik iyileştirmeleri için bir bütçe ayırdığını söyledi. Calvert, PKK/PYD’nin tesis üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını istediklerini öne sürdü.

REKLAM

GÜNDEM ABD’den PKK’ya 60 tırlık yeni sevkiyat

AVRUPALILAR KALACAK

Açıklamalarında DEAŞ üyesi Avrupalılara da dikkat çeken Calvert, şu sözleriyle da ülkelerinde kabul edilmeyen teröristlerin uzun bir süre daha yeni inşa edilecek cezaevlerinde tutulacağının sinyalini verdi. ABD’li Korgeneral Calvert, bu tutukluları kendi ülkelerine geri göndermeyi istediklerini ancak Avrupa’nın adım atmakta geciktiğini söyledi. Calvert, “SDG (PKK’yı kastediyor) uluslararası kabul görmüş bir hükümet değil ve bağlayıcı bir yargı sistemi yok. Söz konusu hapishanelerdeki tutuklarının bazıları Irak mahkemelerinde yargılandı. Ancak bu hızlı yargılamaların çoğu başarısız olduğu için eleştirilere maruz kaldı.”

GÜNDEM ABD karnından konuştu

11 Eylül’den sonra açıldı

ABD’nin projesi Suriye Kampı mı olacak? Sorusunu gündeme getirdi. Küba’nın Guantanamo Körfezi’ndeki Amerikan donanma üssünde yer alan tutukevi, 11 Eylül saldırının açıldı. 2002 yılından itibaren de dünyanın dört bir yanından terörist oldukları gerekçesiyle kaçırılıp CIA tarafından uçuklarda sorgulanan insanlar burada herhangi bir yargılama yapılmadan alıkonuldu. ABD toprakları dışında bir yerde tutulması da zanlıların, ABD yasal sistemine başvurmasının önüne geçti.