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AMERİKA

ABD'li Foreign Policy: Karabağ Savaşı ABD için bir okul oldu

Amerikan dergisi Foreign Policy, Karabağ Savaşı’nda İHA’ların kullanımına yönelik bir analiz yayımladı. Yazıda, Karabağ Savaşı’nın ABD için bir okul olduğu, ordunun eğitmenlerinin, Dağlık Karabağ Savaşı’nın saatler süren görüntülerini inceleyerek öğrendikleri hakkında brifing vermekle meşgul olduğu ifade edildi. Türkiye üretimi insansız hava araçlarının savaştaki etkinliğine ve başarısına da yazıda yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDli Foreign Policy: Karabağ Savaşı ABD için bir okul oldu
Bayraktar TB2

Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki tarihi zaferinin ardından, Türkiye’nin de Suriye’de uyguladığı, tank, piyade ve topçu gibi geleneksel birliklerin İHA/SİHA’larla birlik içinde hareket ettiği savaş stratejisi büyük ilgi uyandırmıştı.

Uluslararası medyada kendine sıkça yer bulan bu stratejiyi Amerikan dergisi Foreign Policy de gündemine aldı. Dergide Karabağ Savaşı örneği üzerinden İHA’ların kullanımına yönelik bir analiz yayımlandı.

ABD ordusu eğitmenleri Karabağ Savaşı görüntülerini incelemekle meşgul

Yazıda, ABD ordusunun Asimetrik Harp Grubu'nun eski başkanı Albay Scott Shaw’ın ve ordunun eğitmenlerinin Dağlık Karabağ Savaşı’nın saatler süren görüntülerini inceleyerek öğrendikleri hakkında brifing vermekle meşgul olduğu ifade edildi. Karabağ Savaşı’nın “ABD için bir okul” olduğu aktarıldı.

Analizde, Türk İHA/SİHA’larına da değinilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Azerbaycan, geçtiğimiz sonbaharda tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesi için Ermenistan ile mücadelesinde gökyüzünü ele geçirdiğinde, Türk insansız hava araçlarıyla hava savaşını kazandığında, ABD Ordusu stratejistleri için bir şey netleşmeye başladı: Avlanmak daha kolay hale geliyor."

"Altı hafta süren çatışma sırasında Azerbaycan, savaş alanını küçültmek ve Ermenistan'ın zırhlı kuvvetlerini ve hatta cephe hattına bile ulaşmamış lojistik kuyruğu parçalamak için Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını konuşlandırdı."

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