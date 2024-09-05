Dünya

ABD'li Senatör Graham'dan Hamas'ın yeni lideri Sinvar'a ölüm tehdidi

Gazze'deki soykırımın eli kanlı ortağı ABD, katliamcı İsrail'e arka çıkmaya devam ediyor. ABD'de Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ı öldürme tehdidinde bulundu. Graham, Cumhuriyetçi Parti olarak ABD'deki seçimleri kazanmaları durumunda Sinvar'ı "yargılamak yerine öldürmeyi" hedeflediklerini söyledi.

00:55 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:05 - 5/09/2024 Perşembe
AA
Lindsey Graham - Yahya Sinvar
Lindsey Graham - Yahya Sinvar

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham, 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmaları durumunda, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ı öldürme tehdidinde bulundu.

Alçak hamle için 'seçimi kazanma' şartı

Graham, Amerikan kanalı Fox News'e verdiği röportajda, Cumhuriyetçi Parti olarak 2024 ABD başkanlık seçimlerini kazanmaları durumunda, Hamas'ın yeni siyasi lideri Sinvar'ı "yargılamak yerine öldürmeyi" hedeflediklerini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığının Hamas'ın 6 lideri hakkında iddianame hazırlandığını açıklamasını yorumlayan Graham, "Burada bir suçla mücadele etmiyoruz. Sinvar, (Adalet Bakanı Merrick) Garland tarafından yargılanmayı umursamıyor. Günlerin sayılı dostum. Seni yargılamayacağız, öldüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kesin çıkışlarıyla tanınan Güney Carolina Senatörü Graham, ABD'nin "caydırıcılığını kaybettiğini", Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'ten "kimsenin korkmadığını" ifade ederek, eski ABD Başkanı Donlad Trump'ın Orta Doğu politikasından övgüyle bahsetti.

Graham, Trump'ın, İranlı General Kasım Süleymani'nin Irak'taki Amerikalıları öldürme planını engellemek için "maksimum ekonomik baskıyla İran'ı kıskaca aldığını ve Süleymani'yi imha ettiğini" kaydetti.

Cumhuriyetçi Senatör ayrıca, ABD yönetiminin, Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef alması ve İran'ın bölgeyi tehdit etmesi konusunda da üzerine düşeni yeterince yapmadığını söyledi.

ABD'nin Hamas liderleri için iddianame hazırlaması

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda rol oynadıkları gerekçesiyle Hamas'ın 6 liderine 7 farklı suçlamanın yöneltildiği iddianame hazırladığını açıklamıştı.

İddianamede, Hamas'ın önceki Siyasi Büro Başkanı olup İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden İsmail Heniyye, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed el-Masri (Muhammed Deif), Mervan İsa ve Ali Baraka hakkında "terörizm" dahil, 7 farklı suçlama yöneltilmişti.

Hamas lideri Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramış, İran ve Hamas, Heniyye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtmişti.

İsrail ordusu, Hamas liderlerinden Mervan İsa'nın mart ayında, Muhammed Deif'in ise temmuz ayındaki bir saldırıda öldürüldüğünü iddia etmiş, Hamas iddiaları doğrulamamıştı.



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#Lindsey Graham
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