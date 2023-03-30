ABD'li yatırım uzmanı Rogers: Bir sonraki bankacılık krizi daha kötü olacak

Dünyaca ünlü yatırımcı Jim Rogers, belirsizlik ortamına ve bu ortamda yatırımcıların neler yapabileceğine dair değerlendirmelerde bulundu.





Jim Rogers, dünyanın birçok sorunu olduğuna işaret ederek, "Savaş, enflasyon, birçok şey... Ekonomi ölü, koca bir ölü. Daha fazla enflasyona doğru gidiyoruz. Merkez bankaları bunu durdurmaya çalışıyor ama sonuçlar çok iyi değil. Çünkü piyasalar hala bir yukarı bir aşağı gidiyor" dedi.





Rogers, para politikalarında gelecek dönemde de belirsizliğin süreceği öngörüsünde bulundu.





"Merkez bankaları sorunu çözdüğünü sanıyor ama çözmediler. Enflasyon geri gelecek ve daha sonra tekrar faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalacaklar" diyen Rogers, doğru zamanda doğru hamlenin yapılması gerektiğini vurguladı.





"Emtia, kendimi korumak için yatırım yaptığım bir yer"





TRT Haber'e konuşan Jim Rogers, belirsizlik ortamında parasının değerini nasıl koruduğu hakkında da bilgiler verdi.





Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Rogers, şunları söyledi:





"Size sadece biraz gümüşe yatırım yaptığımı söyleyebilirim. Biraz altınım var. Düşerse daha fazla emtia satın alacağım. Çünkü enflasyon olunca fiyatı yükselen şeylere sahip olursanız para kazanırsınız ve kendinizi korursunuz. Enflasyon varken, emtia fiyatları yükselir. Dolayısıyla burası (emtialar) enflasyon geri geldiğinde, kendimi korumak ve para kazanmak için yatırım yaptığım bir yer."





"Hisse senetleri dünya genelinde çok ucuz"





Jim Rogers, hisse senetleri piyasasında da fırsatların olduğunu söyledi.





Sadece Türkiye'de değil, Çin, Avrupa ve ABD’de birçok hissenin çok ucuzladığına dikkati çeken Rogers, küresel bankacılık krizine ilişkin de görüşlerini paylaştı.





Rogers, durumun ciddi olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:





"Baktığımızda durum ciddi ama bir sonraki bankacılık krizi daha kötü olacak. Bu olacakların başlangıcıdır. Çünkü faiz oranları son derece düşük olduğunda, birçok banka, birçok ülke ve birçok şirket, tüm bu bedava para varken hatalar yaptı. Sorunlar birikiyor ve bir sonraki bankacılık krizi çok daha kötü olacak. Endişelenmelisiniz…"







