ABD'nin Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakına desteği kesmeyi planlıyor

The New York Times, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından konuya dair hazırlanan ve Kongreye sunulan belgelere ulaştı.

Kongreye sunulan 281 sayfalık belgeye göre, toplamda yaklaşık 76 milyar dolarlık 5 bin 341 dış yardım programının sonlandırılması öngörülürken büyük bir kısmının finansmanı ödenmiş 898 yardım programının ise devamı düşünülüyor. Belgeler göre, yoksul ülkelerdeki çocuklar için aşı temin eden GAVI'ye ABD tarafından sağlanan fonun iptal edilmesi öne çıkıyor.





Bir milyondan fazla çocuk ölebilir

GAVI'nin kuruluşundan bu yana 19 milyon çocuğun hayatını kurtardığı tahmin edilirken ABD'nin bu kuruluşun bütçesinin yüzde 13'üne katkıda bulunduğu belirtiliyor. ABD desteğinin kesilmesinin 5 yıl içinde 75 milyon çocuğun rutin aşılarını yaptıramaması ve bunun sonucunda ise 1,2 milyondan fazla çocuğun ölebileceği kaydediliyor.

Sonlandırılması planlanan yardım programları arasında, 49 ülkede kuş gribi de dahil hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklar için gözetim yapan Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün finansmanı da yer alıyor.

Ayrıca, belgelerde, en çok çocuk ölümüne neden olan hastalıklarından sıtmanın izlenmesi ve sıtmayla mücadele edilmesine yönelik bazı önemli programların da sonlandırılacağına işaret edildi.





Trump yönetimi göreve gelmesinden bu yana dış yardımların yaklaşık yüzde 80'ine son verirken belgelere göre, HIV ve tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlara ödeme yapan, iç savaş ve doğal afetlerin yaşandığı ülkelere gıda yardımı sağlayan bazı hibeler ise finanse edilmeye devam edilecek.











