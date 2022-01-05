Dünya ABDnin yaptırım uyguladığı Eritreye Çinden mali destek
AMERİKA

ABD'nin yaptırım uyguladığı Eritre'ye Çin'den mali destek

Çin, komşusu Etiyopya'daki iç savaşa müdahil olduğu gerekçesiyle ABD yaptırımlarına maruz kalan Eritre'ye 15,7 milyon dolar mali destek sağlayacağını duyurdu. Eritre Hükûmet Sözcüsü Yemane Meskel, yaptığı açıklamada, "Çin tarafı, Eritre'ye yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDnin yaptırım uyguladığı Eritreye Çinden mali destek
Arşiv

Eritre Hükûmet Sözcüsü Yemane Meskel, yaptığı açıklamada, ülkeye 2 günlük resmi ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin, Eritreli mevkidaşı Osman Salih ve Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile bir araya geldiğini belirtti.

"ÇİN YAPTIRIMLARIN KARŞISINDA"

  • "Çin tarafı, Eritre'ye yönelik tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyor" ifadesini kullanan Meskel, Eritre'nin de Tayvan'ı ana karanın parçası olarak gören "Tek Çin" prensibine bağlı olduğunu belirtti.

15,7 MİLYON DOLAR DESTEK

Meskel, her iki tarafın da ekonomi alanında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığını kaydederek Çin'in Eritre'ye yaklaşık 15,7 milyon dolar mali destekte bulunacağını aktardı.

  • Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde Kasım 2020'de başlayan isyana sınır ötesine geçerek müdahil olan Eritre, ABD tarafından yaptırımlara maruz bırakılmıştı.

Çin ve İran’dan 25 yıllık anlaşma: ABD'nin etkisi zayıflayacak
DÜNYA
Çin ve İran’dan 25 yıllık anlaşma: ABD'nin etkisi zayıflayacak

Çin-ABD arasında sıcak atışma
DÜNYA
Çin-ABD arasında sıcak atışma
Katarda maç uzadı

Katar'da maç uzadı

​Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
TFFnin Süper Kupa planı çöktü

TFF'nin Süper Kupa planı çöktü

Beşiktaş-Antalyaspor maçında tribünler boş kaldı.
TOGG Amerikada görücüye çıktı

TOGG Amerika'da görücüye çıktı

​Yeni modelden ilk görüntüler.

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama.

'Devler Ligi'nde <br>oynamak istiyorum'

'Devler Ligi'nde
oynamak istiyorum'

Edin Visca'dan önemli mesajlar.

​Türkiye'nin 5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.