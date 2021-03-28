​Çin ve İran’dan 25 yıllık anlaşma: ABD'nin etkisi zayıflayacak

Tahran ve Pekin yönetimleri, İran’ın Çin’in başlattığı “Kuşak ve Yol” projesine katılımını öngören 25 yıllık iş birliği anlaşmasını dün imzaladı. Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini öngören 25 yıllık anlaşma imzalandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2016 yılındaki Tahran ziyaretinde ilk defa gündeme gelen İran’ın Çin’in başlattığı “Kuşak ve Yol” projesine katılımını öngören anlaşmanın içeriği açıklanmasa da, İran’ı yaptırım politikası ile kuşatmaya çalışan ABD’ye karşı darbe olduğu değerlendiriliyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de anlaşmanın imzalanmasından hemen sonra “Amerikalılar İran’a yaptırımları kaldırmalı, nükleer anlaşmaya dönmeli” açıklamasını yaptı.

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İLİŞKİLER DAHA GÖRÜNÜR OLACAK

Çin Dışişleri Bakanı’nı kabulünde konuşan Ruhani, Tahran ile Pekin arasında imzalanan 25 yıllık iş birliği anlaşmasının iki ülke ilişkilerini daha görünür kılacağını söyledi. İran ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılına girdiğine işaret eden Ruhani, iki ülkenin kalkınma ve altyapı konusunda imzaladığı anlaşmaların süratle hayata geçirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

TAHRAN’IN ELİ GÜÇLENDİ

ABD yaptırımlarına rağmen İran ve Çinli özel sektörün ticari ve ekonomik iş birliğini artırdığını belirten Ruhani, Çin’in nükleer anlaşmada ve ABD’ye karşı uluslararası alanda İran’a destek veren tutumundan övgüyle söz ederek, “İki ülkenin iş birliği, nükleer anlaşmanın uygulanması ve Avrupalı ülkelerin taahhütlerine uyması için çok önemlidir. Bu iş birliği nükleer anlaşmanın mevcut şartlarını değiştirebilir” sözleriyle Tahran’ın elinin güçlendiğini ortaya koydu.

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YAPTIRIMLAR İNSANLIĞA KARŞI ADIM

ABD’nin yaptırımlarına uluslararası arenada karşı çıktıklarını hatırlatan Vang Yi, “Maksimum baskı, yasalara ve insanlığa karşı bir adımdır ve uluslararası destekten yoksundur. ABD’nin nükleer anlaşmadan ayrılması uluslararası kurallara aykırıdır. Amerikalılar, yeni yönetimde bu politikayı gözden geçirmek ve nükleer anlaşmaya dönmek istiyorlar. Çin de onların bu adımını memnuniyetle karşılıyor” görüşlerini paylaştı.

İSTİKRARSIZLIK FAKTÖRÜ

Çin’den daha fazla aşı temin etmek istediklerini ve bu alanda iş birliğini artırmaları gerektiğini dile getiren Ruhani, ABD’yi bölgeye müdahale etmekle suçlayarak bu ülkeye ait askeri gücü “istikrarsızlık faktörü” şeklinde nitelendirdi. ABD ve dış güçlerin bölgeye yönelik müdahalelerinin bölgede istikrarsızlığa ve karışıklığa neden olduğunu savunan Yi, bölgedeki tüm ülkelerin olumlu karşılayacağı yapıcı bir çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

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400 milyar dolarlık anlaşma

Eylül 2019’da uluslararası medyaya yansıyan haberlerde Çin ile İran’ın, toplam değeri 400 milyar doları bulan 25 yıllık bir anlaşmaya hazırlandığı iddia edilmişti. 25 yıllık bir dönemi kapsayan stratejik işbirliği anlaşmasına göre Çin, İran’a başta enerji sektörü olmak üzere, alt yapı projeleri de dahil 400 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu rakamın projelere göre artış gösterebileceği de belirtiliyordu. Yatırımların 280 milyar dolarının enerji sektörüne, 120 milyar doları ise alt yapı projelerine gideceği çıkan haberlerde belirtiliyor. Dün Tahran’da imzalanan anlaşmanın içeriği açıklanmasa da benzer bir niteliğe sahip olduğu değerlendirilmekte.