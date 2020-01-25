Acemi tiyatrosu

Doğu Akdeniz ve Libya’da Türkiye ile karşı karşıya gelen Mısır’ın cuntacı yönetimi, Türkiye’ye karşı amatör bir psikolojik harp başlattı. Geçtiğimiz hafta Anadolu Ajansı’nın Kahire’deki ofisine “hücre evi” olduğu gerekçesiyle baskın düzenleyen Sisi yönetimi, önceki gün benzer bir tiyatroya daha imza attı. Mısır İçişleri Bakanlığı, Türkiye destekli bir terör hücresinin çökertildiği iddiasıyla çok sayıda bomba, roketatar ve benzeri materyali sergiledi. Cuntacı Sisi yönetimine yakın medya organları da kara propagandaya destek verdi.

Sözde bulunan keleş silahlar

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Sözde ele geçirilen patlayıcılar

MISIR’A KOMPLOYMUŞ

“Mısır İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve İhvan’cılar tarafından yürütülen bir komployu berteraf etti” denilerek kim olduğu bilinmeyen kişilerin düzmece itiraf görüntülerine yer verilen haberlerde, “Müslüman Kardeşler hareketine güvenli bir liman sunan Türkiye, Mısır’ı karıştırmak, huzursuzluk çıkartmak ve güvenliğini zayıflatmak için çalışıyor” gibi ifadeler kullanıldı. Ayrıca Türkiye’nin İhvan’ın haber kuruluşları ve sosyal medya platformları aracılığıyla yalan haber üreterek, Mısır vatandaşları arasında öfke ve nifak çıkartmayı planladığı yalanına yer verildi.

İTİRAFÇI SENARYOSU

Görüntüleri yayınlanan sözde itirafçıların anlattıkları, film senaryolarını aratmadı. Adının Mohamed Aboul Fotouh olduğu belirtilen sözde itirafçı “Benden birçok yerde, takma isimler ve gizli numaralarla tanıştığım bir grup insana parayı teslim etmem ve Türkiye’nin verdiği görevleri yerine getirmem istendi” iddiasında bulunurken, Ahmed Ali Abu Dhaif ise kendisine devlet karşıtı propaganda görevi verildiğini öne sürdü. Muhammed Abdel Monsef ve Muhammed İbrahim Yasin de “Önümüzdeki dönemde sabotaj eylemlerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye’den bize talimat geldi. 25 Ocak’tan önce Mısır vatandaşları arasında korku, huzursuzluk yaratacak ve güvenliği bozacaktık. Suikastlar düzenleyecektik” ifadeleriyle senaryoyu daha ileri bir boyuta taşıdı.

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İhvan’dan jet yalanlama

Talat Fehmi

Darbeci Sisi’nin Türkiye ve Müslüman Kardeşlere yönelik kirli tezgahına İhvan’dan tepki geldi. Yeni Şafak’a konuşan Müslüman Kardeşler Sözcüsü Talat Fehmi, iddiaların düzmece olduğunu söyledi. İhvan’ın ideoloji, metot ve politikalarında barışçıl bir yaklaşım izlediğini ifade eden Fehmi, “Darbe medyasının Müslüman Kardeşleri itibarsızlaştırmaya yönelik girişimi başarılı olamayacak” diye konuştu. Mısır’daki insan hakları ihlallerinin birçok uluslararası kurumun raporunda yer bulduğunu ifade eden Fehmi, darbecilerin daha önce de insanları işkenceden geçirip itirafa zorladığını hatırlattı. Fehmi ayrıca onurlu duruşu nedeniyle Türkiye'yi takdir ettiklerini söyledi.