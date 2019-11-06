Dünya Acı veda
BARIŞ PINARI HAREKATI

Acı veda

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Topçu'nun cenaze töreni
Şehit Topçu'nun cenaze töreni

Şehit Topçu'nun (31) Türk bayrağına sarılı tabutu, Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından Yeni Mahalle'deki babaevine getirilerek helallik alındı. Daha sonra Topçu için Kadirli İmam Hatip Camii'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, milletvekilleri, askeri personel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin babası, Harkaçtığı Köyü Muhtarı İrfan Topçu ile şehidin annesi Meryem Topçu güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Topçu ve ailesi

2 çocuk babası Topçu'nun eşi Bilge Topçu ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp eşinin fotoğrafını öptü. Bu sırada yakınları da şehit çocukları Yiğit Kayra (5) ile Göktürk Kaan'ı (4) kucaklarından indirmedi. Suat Topçu'nun naaşı Kadirli Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kara harekatından ilk görüntüler
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Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.


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