Şehit Topçu'nun (31) Türk bayrağına sarılı tabutu, Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından Yeni Mahalle'deki babaevine getirilerek helallik alındı. Daha sonra Topçu için Kadirli İmam Hatip Camii'nde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, milletvekilleri, askeri personel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehidin babası, Harkaçtığı Köyü Muhtarı İrfan Topçu ile şehidin annesi Meryem Topçu güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Topçu ve ailesi

2 çocuk babası Topçu'nun eşi Bilge Topçu ise Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp eşinin fotoğrafını öptü. Bu sırada yakınları da şehit çocukları Yiğit Kayra (5) ile Göktürk Kaan'ı (4) kucaklarından indirmedi. Suat Topçu'nun naaşı Kadirli Şehitliği'nde toprağa verildi.