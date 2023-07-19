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Dünya

Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin Türkiye raporuna tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye hakkındaki 2022 Komisyon Raporuna ilişkin rapor taslağına tepki gösterdi. Tunç, "Söz konusu raporun, son yıllarda AB çevrelerinde sıkça rastladığımız üzere bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı olarak kaleme alındığını belirtmeliyiz" dedi

10:47 . 19/07/2023 Çarşamba
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Bakan Tunç, AP Dış İlişkiler Komitesinin nesnellikten uzak Türkiye hakkındaki rapor taslağına dikkat çekti.


Tunç resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;
"Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi 18 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen oylamada, Türkiye hakkındaki 2022 Komisyon Raporuna ilişkin Rapor taslağını kabul etmiştir.

Söz konusu rapor taslağının içeriği incelendiğinde, Türkiye'deki güncel reform çalışmalarını ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri nesnel ve verilere dayalı olarak değerlendirmekten oldukça uzak olduğunu üzülerek görmekteyiz.

Söz konusu raporun, son yıllarda AB çevrelerinde sıkça rastladığımız üzere bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı olarak kaleme alındığını belirtmeliyiz. Umulur ki, Komite'nin anılan yaklaşımı AP Genel Kurulunca terk edilir ve ülkemize yönelik daha objektif, adil, tutarlı ve verilere dayalı ve bilimsel bir yaklaşımla hazırlanmış bir karar tasarısı kabul edilir.

Bu vesileyle ülkemizin hukuk ve yargı alanında kendi insanının esenliği için ortaya koyduğu reform kararlılığını bir kez daha vurgular, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz"
ifadelerine yer verdi.



#Adalet Bakanlığı
#Avrupa Parlamentosu
#rapor
#reform
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