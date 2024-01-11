Afganistan'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın Herat vilayeti 7 Ekim'deki şiddetli depremlerin ardından 6,3 ve 5,4 büyüklüğündeki iki depremle yeniden sarsıldı. Deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde kaydedildi. Ülkenin batı bölgelerinde yaşanan sarsıntı sonrası yıkım veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi gelmedi. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.