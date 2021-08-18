Dünya Afganistanın geleceğine katkı sunuyoruz
ASYA

Afganistan’ın geleceğine katkı sunuyoruz

Türkiye’nin dünyadaki eğitim yüzü Maarif Vakfı, yönetimin değiştiği Afganistan’da yeni öğretim yılının başlayacağı eylülü bekliyor. ..

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Afganistan’ın geleceğine katkı sunuyoruz
Maarif Vakfı Afganistan Temsilcisi Salih Sağır, Yeni Şafak’a Türkiye Maarif Vakfı olarak 2018 yılında Afganistan ile Türkiye arasında imzalanan eğitim anlaşmasıyla Afgan-Türk Maarif Okulları olarak ülkede hizmet vermeye başladıklarını hatırlattı.

Türkiye’nin dünyadaki eğitim yüzü Maarif Vakfı, yönetimin değiştiği Afganistan’da yeni öğretim yılının başlayacağı eylülü bekliyor. Maarif Vakfı Afganistan Temsilcisi Salih Sağır, Yeni Şafak’a Türkiye Maarif Vakfı olarak 2018 yılında Afganistan ile Türkiye arasında imzalanan eğitim anlaşmasıyla Afgan-Türk Maarif Okulları olarak ülkede hizmet vermeye başladıklarını hatırlattı.

Sağır, “Bu süreçte başkent Kabil olmak üzere Kandahar, Herat, Vardak, Şibirgan, Mezar-ı Şerif, Celalabad ve Akça şehirlerinde bulunan okulları ile yaklaşık 7 bin 200 öğrenciye eğitim hizmeti sunuyor” dedi.

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EĞİTİME HAZIR

  • Sağır, şunları söyledi: “Afganistan’daki son gelişmelerle beraber eğitim kurumlarımız için herhangi bir risk oluşturacak bir durum olmamasını, uluslararası anlaşmalarla sağlanan varlığımızın sürmesini ve eğitim faaliyetlerinin akademik takvimde planlandığı şekilde devam etmesini beklemekteyiz. Afganistan’ın en seçkin eğitim kurumları arasında yer alan okullarımız pandemi döneminde teknolojik imkanları da en üst seviyede kullanarak eğitime hiç ara vermeden devam etmiştir. Böylece velilerin ve halkın takdirini kazanan eğitim kurumlarımız Afganistan’ın geleceğine önemli katkı sunmaktadır. Şu anda çoğunlukla sömestr tatilinde olan Afgan-Türk Maarif okullarımızın, eylül ayında akademik takvimde planlandığı gibi eğitime devam edecek şekilde hazır durumdadır. “

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