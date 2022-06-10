Afrika için korkutan uyarı: Üretilmezse çok ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalacağız

Aynı zamanda Senegal Cumhurbaşkanı da olan Sall, France 24 kanalı ve RFI radyosuna Fransa'nın başkenti Paris'te özel bir mülakat verdi.

Geçen hafta gerçekleştirdiği Rusya ziyaretine ilişkin konuşan Sall, AfB Dönem Başkanı olarak, Afrika'nın Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşadığı tahıl ve gübre sıkıntısını aktarmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü belirtti.

Sall, Putin'den Odessa limanı vasıtasıyla Ukrayna'daki tahılın serbest kalması, Afrika'nın gübre ve tahıla erişimi konusunda yardımcı olmasını talep ettiğini ve savaşı sonlandırma çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Macky Sall

AfB Dönem Başkanı Sall, "Hububat üretilmezse, Afrika kıtasını istikrarsızlaştırabilecek çok ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalacağız." diye konuştu.

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"Mali'nin temmuza kadar süresi var"

Sall, Mali'ye Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından uygulanan yaptırımlara ilişkin gelen soruya da yanıt verdi.

Mali'nin ECOWAS ile ortak karar almadan sivil geçiş sürecine ilişkin kararını duyurmasını "beceriksizlik" olarak niteleyen Sall, Mali'deki cunta ile hala uzlaşılabileceğini umduğunu dile getirdi.

Sall, 3 Temmuz'da yapılacak ECOWAS zirvesini kastederek, "(Mali'nin) Temmuza kadar ECOWAS'ın yaptırımları kaldırması için istediği şartları yerine getirip getirmeyeceğini göreceğiz." dedi.

ECOWAS, ocakta geçiş sürecinin 5 yıl olacağını duyuran Mali'ye o tarihten bu yana çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

Mali, hafta başında geçiş sürecinin 24 ay olacağını duyurmuş ancak bu karar da ECOWAS'ı tatmin etmemişti.

ECOWAS, önce Ağustos 2020'de ardından Mayıs 2021'de darbe yapan cuntadan en fazla 16 ay daha yönetimde kalacağı bir formül bulmasını istiyor.

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FOTOĞRAF 13 Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya, Ukrayna saflarında savaştığı sırada 12 Mart’ta Mariupol kentinde Rus güçlerine teslim olan 2’si İngiliz, 1’i Faslı paralı askerin yargılanmasına dün başlamıştı. Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde görülen davada, Donetsk Savcısı, 3 paralı askerin Donetsk Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 34 maddesi ve 323’ncü maddesine göre “İktidarı güç kullanarak ele geçirmek, terörist faaliyetlerde bulunmak ve ülkeyi ortadan kaldırmak” suçlamalarından bulunarak, İngiltere vatandaşı Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim hakkında idam cezası talep etti. Dün yapılan ilk duruşmada suçlarını kısmen kabul eden 3 sanığa yeniden söz hakkı tanınmasının ardından mahkeme, 3 paralı askeri idam cezasına çarptırdı. Paralı askerlerin cezalarının yüzüne okunmasının ardından söz konusu cezaya 1 ay içinde itiraz edebileceği belirtildi. Sanıklar ise karara itiraz edeceklerini açıkladı. Açıklanan karar ile Rusya, yargıladığı ilk paralı asker grubunu ölüm cezasına çarptırmış oldu. Daha önce İngiltere, askerlere idam cezasının verilmesi durumunda askerlerin korunması için çaba göstereceklerini duyurmuştu. Rusya’nın en çok zorlandığı Mariopol’de geçtiğimiz 12 Mart tarihinde Rus birliklerine teslim olan İngiltere vatandaşı Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim dün Donetsk Halk Cumhuriyeti mahkemesine çıkarıldı. Ukrayna’nın Sumi kentinde 28 Şubat’ta, 62 yaşındaki Ukraynalı Aleksandr Shelipov’u öldürmekten suçlu bulunan 21 yaşındaki Rus asker Vadim Shishimarin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 23 Mayıs’ta görülen davada mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Rus askeri Ukraynalı sivili öldürmekten dolayı pişman olduğunu söyleyip öldürdüğü sivilin ailesinden özür dilemişti. <br>Rus askerler Aleksandr Bobukin ve Aleksandr İvanov ise 24 Şubat’ta Rusya’nın Belgorod bölgesinden top mermisi ateşleyerek Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bulunan Kozacha Lopan’daki altyapıyı ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan topçu birliğinin parçası oldukları gerekçesiyle Poltava bölgesindeki Kotelevsky Mahkemesi tarafından 31 Mayıs’ta 11’er yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Rusya'dan tepki çeken karar: Ukrayna'da yakalanan üç paralı asker idam edilecek Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu saflarında savaşan iki İngiliz ve bir Fas uyruklu paralı askerler, Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk kentinde görülen davada idam cezasına çarptırıldı. BiP'te paylaş

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