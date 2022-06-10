Rus e-ticaret sektörü Türk ürünlerini bekliyor

Rusya'nın önde gelen e-ticaret platformu Ozon Global Direktörü Stepan Gusamov, Türk sanayisinin tekstilden teknolojiye kadar birçok alanda meşhur olduğunu söyledi. Gusamov, “Dolayısıyla burada önemli bir sinerji görüyoruz. Odak noktamız şu anda Türk ürünlerini Rus pazarına getirmek” dedi.

6 MİLYAR DOLAR CİRO

Türk pazarında bir e-ticaret şirketi olarak faaliyet gösterebileceklerini kaydeden Gusamov, “Rus ürünleri sunabiliriz, teknolojilerimiz var. İlk adım, Rusya Federasyonu'na Türkiye'den mal sağlamak” dedi. Ozon’un geçen yıl elde ettiği 6 milyar dolar ciroyla Rus pazarında önemli bir e-ticaret oyuncu olduğuna işaret eden Gusamov, “Rusya’da oldukça büyük bir perakende sektörü var, Avrupa’da İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’nın ardından 5’inci sıradayız. 140 milyon kişiyle de oldukça büyük bir nüfusa sahibiz” diye konuştu.

Rus pazarından ayrılan markaların yerini yenilerinin doldurduğunu kaydeden Gusamov, “Türk sanayisi birçok kategoride ünlü. Ülke çapında bulunan, zamanında teslimat oranı ile iyi bir istikrarlı teslimata sahip 19 bin satış noktasını, uzun yıllardır inşa ettiğimiz bu ağı Türk satıcıların hizmetine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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