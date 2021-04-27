​Afrin’e çilek bahçeleri ​

Ana geçim kaynağı tarım olan Afrin’de Çilek Bahçeleri Projesi ile ilk kez çilek ekimi yapıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Afrin Ziraat Odası iş birliğinde hayata geçirilen Çilek Bahçeleri Projesi’nde önce çiftçilere eğitim verildi. Küçük arazi sahiplerinin üretime katılması ve geçim kaynaklarının çeşitlendirilerek gelirlerinin yükseltilmesinin amaçlandığı projede bölgede üretici başına 1 dekar ile sınırlı olmak üzere çilek bahçeleri tesis edildi.

İLK KEZ ZEYTİNDEN BAŞKA ÜRÜN