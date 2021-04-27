​Afrin’e çilek bahçeleri ​

Ana geçim kaynağı tarım olan Afrin’de Çilek Bahçeleri Projesi ile ilk kez çilek ekimi yapıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Afrin Ziraat Odası iş birliğinde hayata geçirilen Çilek Bahçeleri Projesi’nde önce çiftçilere eğitim verildi. Küçük arazi sahiplerinin üretime katılması ve geçim kaynaklarının çeşitlendirilerek gelirlerinin yükseltilmesinin amaçlandığı projede bölgede üretici başına 1 dekar ile sınırlı olmak üzere çilek bahçeleri tesis edildi.
İLK KEZ ZEYTİNDEN BAŞKA ÜRÜN
- 38 yaşındaki Afrinli çiftçi Nasır Ali Muhammed, Türkiye’nin bölgenin normalleşmesi için büyük adımlar attığını hatırlatarak, ziraat sektörünün güçlendirildiğini belirtti. Muhammed, “Bölgede ilk kez zeytinden başka bir meyve olarak çilek dikimi gerçekleştiriliyor. Arazinin hazırlanması, sulama sisteminin takılması, ilaç ve gübre verilmesi gibi desteklerle çilek dikiliyor. İlk yılda üretim 1.5-2 ton bekleniyor. İkinci ve üçüncü yılda daha çok hasat olması bekleniyor” dedi.