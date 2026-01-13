Ağaçta doğmuştu: 'Mucize bebek' 25 yaşında hayatını kaybetti

Mozambik tarihinin en yıkıcı sel felaketi olarak kayıtlara geçen olayda, yeni doğan Rosita ve annesinin bir Güney Afrika askeri helikopteri tarafından sular altındaki bölgeden yukarı çekilerek kurtarıldığı anlar, felaketin simge görüntülerinden biri haline gelmişti.





Devlet Başkanı Daniel Chapo, Rosita'nın hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, onu ülkedeki kız çocukları için bir sembol olarak nitelendirdi.

Ağaç tepesinde başlayan yaşam mücadelesi

2000 yılının şubat ayında, Mozambik'in güneyindeki Limpopo Nehri'nin taşması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, yüz binlerce kişi ise evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Rosita'nın annesi Carolina Cecilia Chirindza, o dönemde yaşanan krizin ortasında kalanlardan biriydi.





Suların hızla yükselmesi üzerine iki küçük çocuğuyla birlikte bir ağaca tırmanan Chirindza, ağacın tepesinde diğer 15 kişiyle birlikte dört gün boyunca aç ve susuz kurtarılmayı beklemişti.

Çarşamba sabahının erken saatlerinde doğum sancıları başlayan Carolina, ağaç üzerinde doğum yaptıktan kısa bir süre sonra bölgede kurtarma operasyonu yürüten Güney Afrika askeri helikopteri tarafından fark edilmişti.





Anne ve bebeğinin kurtarılma anları televizyon kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Bu olayın ardından 2000 yılının sonlarında ABD'ye davet edilen anne ve kızı, Kongre'de konuşma yaparak felaketle ilgili farkındalık yaratılmasına yardımcı olmuştu.

Uzun süren hastalık ve sağlık sistemi tartışmaları

Rosita'nın kız kardeşi Celia Salvador, pazartesi sabahı gerçekleşen ölüm haberini doğrulayarak, kardeşinin uzun süreli bir hastalıktan sonra aralarından ayrıldığını belirtti. Aile kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rosita yıllardır bir kan hastalığı olan anemi ile mücadele ediyordu. Durumunun kötüleşmesi üzerine iki haftadan fazla bir süre hastanede yatan Rosita, pazartesi sabahı yaşam mücadelesini kaybetti.





Devlet Başkanı Chapo, taziye mesajında "Tanrım, çok kötü bir haber. Kederli aileye ve tüm Mozambik halkına, özellikle de Mozambikli kız çocuklarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Rosita, doğduğu kırsal bölge olan Chibuto'da büyümüş ve liseden mezun olmuştu.





Beş yıl önce kendisi de bir kız çocuğu dünyaya getiren Rosita'nın ölümü, ülkedeki sağlık sistemine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Siyasi analistler, temel ilaç ve ekipman eksikliği yaşanan sağlık sistemindeki yetersizliklerin iyileştirilmesi için bu olayın bir uyarı niteliğinde olması gerektiğini vurguladı.



