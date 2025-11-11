Yeni Şafak
CANLI YAYIN
Ahmed Şara'dan ABD'de Esed çağrısı

12:5411/11/2025, Salı
ABD Başkanı Trump ile görüştükten sonra Amerikan Fox News kanalına bir röportaj veren Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk Washington ziyaretinin yansımalarını değerlendirdi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fox News kanalına verdiği röportajda, Rusya'ya çağrıda bulunarak Esed'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Suriye'nin eski rejimi döneminde 60 yıl boyunca dünyanın geri kalanından izole edildiğini ve bu süreçte ABD ile Suriye arasında bir kopukluk yaşandığını anlatan Şara, Suriye'nin kurulmasından sonraki ilk Beyaz Saray ziyaretinin bu bakımdan çok önemli olduğunu belirtti.


Şara, eski rejimin düşmesinden sonra Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini ve bu yeni dönemde özellikle ABD ile ilişkilerde "yeni bir strateji" üzerinden ilerlenebileceğini anlattı.


SURİYE KOALİSYONA KATILMAYA HAZIRLANIYOR

Ahmed Şara, Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılması konusunu ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini ve DEAŞ'la mücadele konusunda Washington ile görüşmeye devam edeceklerini söyledi.


Şara, 10 yıl boyunca DAEŞ'a karşı birçok savaşa katıldıklarını kaydederek, "ABD ordusunun Suriye'de bulunmasının nedenleri var ve şu anda Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde olması gerekiyor. Bu yüzden bu konuları tartışmamız, ABD ile DEAŞ'la mücadele hakkında konuşmamız ve bir anlaşmaya varmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.


Trump ile Suriye'ye yaptırımların tamamen kaldırılması konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Şara, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kendisine ve diğer bazı Suriyeli yetkililere uygulanan yaptırımların kaldırılması kararına atıf yaptı.


İSRAİL İLE MÜZAKEREYE GİRMEYECEĞİZ

Öte yandan Şara, Suriye ile İsrail arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin bir soruya yanıt verirken, Suriye'deki Abraham Anlaşmaları'na katılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.


Şara, "Suriye'nin İsrail ile sınırı var ve İsrail 1967'den beri Golan Tepeleri'ni işgal ediyor. İsrail ile şu anda doğrudan müzakereye
girmeyeceğiz
, belki Başkan Trump bu tür bir müzakereye yardımcı olabilir." yorumunu yaptı.

ESED SURİYE'YE TESLİM EDİLMELİ

Beşşar Esed'in halen Rusya'da serbest bir şekilde yaşamaya devam etmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Şara, Esed'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizdi.


Şara, "Rusya, bir şekilde Suriye halkına karşı savaşa katılmıştır. Bu nedenle, Suriye ile yapılan müzakerelerin bir parçası olarak, Beşşar Esad da dahil tüm arananlar Suriye'ye teslim edilmelidir. Ruslar farklı bir görüşte olabilir ancak adalet yerini bulmalıdır." şeklinde konuştu.


Suriye Cumhurbaşkanı, geçmişte El Kaide ile ilintisine ilişkin bir soruya yanıt verirken, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bence bu geçmişte kalan bir konu. Başkan Trump ile bunu tartışmadık. Trump'la gelecek hakkında konuştuk. Suriye'deki gelecekteki yatırım fırsatları hakkında konuştuk. Suriye artık jeopolitik bir müttefik ve ABD'nin, özellikle gaz çıkarma konusunda büyük yatırımlar yapabileceği bir yer olarak görülüyor."


Ahmed Şara, 11 Eylül'deki El Kaide saldırılarıyla ilgili bir soruya ise "O zamanlar ben sadece 19 yaşındaydım, yani çok genç bir insandım ve o zamanlar herhangi bir karar verme yetkim yoktu. Bu konuyla hiçbir ilgim yok. O zamanlar benim bölgemde El Kaide yoktu. Dolayısıyla bu soruyu yanlış kişiye soruyorsunuz. Öldürülen her sivil için yas tutuyoruz ve insanların savaştan acı çektiğini, özellikle de savaşın bedelini ödeyen sivillerin acı çektiğini biliyoruz" yanıtını verdi.

