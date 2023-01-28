AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu terör saldırısını kınıyoruz
Kudüs'ün Neve Yaakov Mahallesi'ndeki bir sinagoga düzenlenen terör saldırısı ile ilgili Ak Parti sözcüsü Çelik, açıklama yaptı. Çelik açıklamasında 'Bu terör saldırısını kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.
09:34 . 28/01/2023 Cumartesi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Kudüs'ün Neve Yaakov Mahallesi'ndeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Saldırı ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik açıklama yaptı.
Çelik'in açıklamaları şöyle;
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kudüs’te bir sinagoga düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu terör saldırısını kınıyoruz. İsrail Hükümeti ve halkına, saldırıda yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz"
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