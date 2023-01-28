AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu terör saldırısını kınıyoruz

Çelik'in açıklamaları şöyle;

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kudüs’te bir sinagoga düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu terör saldırısını kınıyoruz. İsrail Hükümeti ve halkına, saldırıda yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz"