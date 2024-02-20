Aksa ruhu her yerde

Gazze’de soykırım yapan İsrail, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlayacak. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanması yönündeki çağrısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasını onayladı. İsrail Başbakanlığı da hukuksuz kısıtlamayı doğruladı. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişine ilişkin “güvenlik koşulları değerlendirilerek dengeli bir karar alındığı” ifade edildi. Ramazan ayı boyunca Kudüs'ten Mescid-i Aksa içerisine 50 yaş altı Filistinlilerin ve Batı Şeria'dan da tüm Filistinlilerin girişinin yasaklanmasıyla, Ramazan’da Mescid-i Aksa boş kalacak.

HAMAS: AKSA’YA AKIN EDİN

Hukuksuz karara Hamas’tan sert tepki geldi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bunun “İsrail hükümetindeki radikal Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına karşı yürüttüğü siyonist suçun ve din savaşının derinleşmesi” olduğu ifade edildi. Namaz kılmak için gelenlerin girişinin kısıtlanmasının “kutsal Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünün ihlali” anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, bunun, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını artırma niyetini gösterdiğine dikkat çekildi. Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'de yaşayan Filistinlilere “bu suç niteliğindeki kararı” reddetmeleri ve direnmeleri çağrısı yapılan açıklamada, Filistinlilerden “harekete geçmeleri ve Mescid-i Aksa'ya akın etmeleri” istendi.

HALK BUNA MÜSAADE ETMEZ

Hamas Uluslararası Büro Başkanı Dr. Basem Naim ve Kudüs’teki Beit Hanina mahallesinde yaşayan Dr. Abdül Hafız Qwasmi, hukuksuz kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu kararın faşist bir yaklaşım olduğunu belirten Dr. Basem Naim, “Bu mübarek ayda aşırı siyonistlere Mescid-i Aksa’da kapsamlı imkan ve fırsat tanınıyor. İşgalciler, Müslümanların girişini engellemek için mescid etrafında kalkan oluşturuyor. Bu baskı Filistin’deki durumu daha da gerginleştirecek. İsrail bu baskılara devam ederse çok daha büyük bir direnişle karşılaşacak. İsrail’in bu kararından derhal dönmesi gerek. Siyonistler, Mescid-i Aksa’yı kontrolleri

altına almak istiyor.

Biz biliyoruz ki halkımız, Mescid-i Aksa’ya yönelik bu uygulamalara müsaade etmeyecek” dedi.

İSRAİL KUMAR OYNUYOR

Ramazan ayında böyle bir kısıtlamayla Filistinlileri korkutamayacaklarını söyleyen Dr. Abdül Hafız Qwasmi ise “Her Ramazan ayında yaptıkları gibi şu anda da kısıtlamalarla Müslümanların birleşmesini engelleyip Kudüs’ü tamamen kontrolleri altında tutmaya çalışıyorlar. Geçen seneki Ramazan ayında da bizlere yapmadıklarını bırakmadılar, bu sefer kısıtlamaları arttırdılar. Ben-Gvir, kısıtlamaların risk taşıdığını bildiği halde kumar oynuyor. Ve bu demek oluyor ki baskıları artacak ve Ramazan ayında yine işkence ve baskınlara maruz kalacağız. Şunun farkında değiller: Filistinlilerin direnişleri çok kuvvetli, özellikle son zamanlarda inanılmaz derecede arttı. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu toprakları yalnızca Filistinlilerin direnişi özgürleştirecek” şeklinde konuştu.

Gerilim daha da tırmanır

İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlıyor. İsrail'in geçmişte Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Filistin coğrafyasında tansiyonu yükseltmiş, 2021'in ramazan ayında Aksa'ya düzenlediği baskın, İsrail içindeki şehirler, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da büyük olaylara yol açmıştı. Bölgedeki gerilim, İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren şiddetli saldırılarıyla son bulmuştu.

Aksa ruhu her yerde

İsrail’in yıktığı Büyük Ömer Camii'nde ezan sesi dinmiyor. Gazze kentinde 14 asırlık tarihe sahip Büyük Ömer Camii, diğer bir adıyla Gazze Ulu Camii, Filistin’in 3’üncü büyük camisi olma özelliği taşıyor. Hem Memlük hem de Osmanlı dönemi mimari özelliklerine sahip tarihi caminin büyük bölümü İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı saldırılarla yıkıldı. Ancak İsrail, camiden ezan sesi yükselmesine mani olamadı. Gazzeli İmam Fadi Arif, Büyük Ömer Camii'nde ezan sesini yükseltmeye devam ediyor. İmam Arif, enkazda ezan okuyup halkı namaza çağırıyor. Caminin yıkıntıları arasında cemaatle namaz böyle görüntülendi.







