Aksa Şehitleri Hastanesi hizmet dışı kalma riskiyle karşı karşıya

Hastane yönetimi, İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan risklere dair yazılı açıklama yaptı.





Açıklamada, "Hastanenin elektrik jeneratörlerinde kullanılan yağ ve yedek parçalardaki eksiklik ve İsrail'in gerekli malzemelerin girişini engellemesi nedeniyle 10 günden daha kısa bir süre içinde hizmet dışı kalabileceği" kaydedildi.





Bu durumun "gerçek bir insani felaketin habercisi olduğu" belirtilen açıklamada, Aksa Şehitleri Hastanesinin Gazze'nin orta bölgesindeki tek devlet hastanesi olduğu vurgulandı.





Uluslararası topluma çağrı

Açıklamada, uluslararası topluma ve tüm dünya ülkelerine, bir milyondan fazla insana hizmet veren hastanenin eksiklerinin giderilmesi için müdahale edilmesi çağrısı yapıldı.





Dünya Sağlık Örgütü, Kızılhaç ve tüm uluslararası kuruluşlara, Aksa Şehitleri Hastanesindeki durumu yakından incelemek ve bir an önce çözüm bulmak için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.





İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 391 Filistinli öldü, 95 bin 760 kişi yaralandı.





Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.







