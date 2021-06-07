Dünya Aksanın altı da üstü de bizim
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Aksa'nın altı da üstü de bizim

İsrail’in son baskını sırasında hoparlörlerden “Nerede Selahaddinler?” diye haykıran Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani’nin sesi tüm dünyada yankılanmıştı. Yeni Şafak’a konuşan Kisvani, “Mescid-i Aksa’nın bulunduğu 144 dönümlük alanın altı da üstü de Müslümanlara aittir. Son baskında bizi camiden çıkarmaya ve ilk kıblemizin anahtarlarına el koymaya çalıştılar. Buna asla izin vermedik ve izin vermeyeceğiz” dedi.

Hatice Saka Yeni Şafak
Aksanın altı da üstü de bizim​
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Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, İsrail askerleri ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya saldırısı sırasında Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden “Nerede Selahaddinler?” diye haykırmıştı. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan El-Kisvani, “İşgalcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları devam ediyor. Kadın, yaşlı ve çocuk demeden namaz kılanların üzerine plastik mermi, ses ve gaz bombası atıyorlar. Fanatik Yahudiler yürüyüşler, eylemler düzenliyor. Müslümanları taciz etmek için yüksek sesle ibadet ediyorlar. Son günlerde binden fazla Kudüslü’yü tutukladılar. Her şeye rağmen Kudüs halkı ve Mescid-i Aksa murabıtları sabırla direnmeyi sürdürüyorlar” dedi.

Şeyh Ömer El-Kisvani
Şeyh Ömer El-Kisvani

ANAHTARI VERMEDİK

İşgalcilerin şimdiye kadar başarılı olmadıklarının altını çizen El-Kisvani, “Mescid-i Aksa’nın 144 dönümlük alanın altı da üstü de Müslümanlara aittir. Son büyük baskın sırasında bizi camiden çıkarmaya ve ilk kıblemizin tüm anahtarlarına el koymaya çalıştılar. Buna asla izin vermedik ve bundan sonra da izin vermeyeceğiz.” dedi. El-Kisvani, tüm dünya ve İslam alemine ise şu mesajı verdi: “Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırılara karşı seslerini yükseltsinler. Herkesin gözü önünde yaşanan tüm saldırıların, ihlallerin hesabını İsrail’den sormalarını istiyoruz.”

KAZANIMLARDAN RAHATSIZLAR

İşgalcilerin Kudüs’ü ve İslami değerleri hedef aldığına vurgu yapan El-Kisvani sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeniden başlayan saldırıların hedefi Filistin halkının son zamanlarda elde ettiği kazanımları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın dokusunu, tarihini, dinini ve yasal statüsünü değiştirmek için uğraşıyorlar. Aslında bilindiği gibi bu yeni bir sorun değil. 1967 yılından beri bu ihlaller sürüyor. Tüm bu girişimlerle Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeyi hedefliyorlar.”

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