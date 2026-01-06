Aliyev: Gazze'ye asker göndermeyi düşünmüyoruz

"Bunun için tüm ülkelere minnettarız. Azerbaycan da hem Birleşmiş Milletler'de (BM) hem Bağlantısızlar Hareketi'nde hem de İslam İşbirliği Teşkilatı'nda her zaman Filistin'i ve Filistin devletinin kurulmasını desteklemiştir. Azerbaycan'da Filistin Büyükelçiliği de faaliyet göstermektedir, hem de Azerbaycan’ın mali desteği sayesinde. Benim tutumum her zaman şöyle olmuştur; Arap ülkelerinin meselelerini Arap devletlerinin kendileri çözmelidir."