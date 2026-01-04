Bakan Bayraktar duyurdu: Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük gaz anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan ile toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını, tedarikin 2029'da başlayarak 15 yıl süreceğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir canlı yayın programında Türkiye'nin enerji vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tedarikin 2029'da başlayacağına işaret eden Bayraktar, şu bilgileri verdi:
Bayraktar, Venezuela'da yaşanan olayların enerji piyasalarına etkisine ilişkin, "Beklentilerimiz, dünya petrol piyasalarına şu anda çok fazla negatif etkisi olmayacağı yönünde. Üretim miktarı bakımından baktığımız zaman, dünyadaki üretimin yüzde 1'inden daha az düzeyde bir üretimi var." değerlendirmesinde bulundu.
Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi olduğunu aktaran Bayraktar, ülkenin küresel günlük petrol ihtiyacının yüzde 5'ini üretebilecek potansiyele sahip olduğunu da ifade etti.
Somali'de 7 kilometrelik sondaj
Enerji fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Bayraktar, enflasyona göre bir değerlendirme yapıp yıl içerisinde durumu değerlendireceklerini bildirdi.