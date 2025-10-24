Alman Başbakan Merz Türkiye'ye geliyor

Almanya'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in 29 Ekim akşamı Türkiye'ye gideceğini duyurdu. Başbakan Merz'in 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.
Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Friedrich Merz'in 29 Ekim'de Türkiye'ye gideceğini, 30 Ekim'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.
Hille, görüşmelerde, ikili ilişkiler ve dış politika konularının yanı sıra ekonomi, göç ve güvenlik alanlarında daha yakın işbirliği konularının ele alınacağını ifade etti.
Neler konuşulacak ?
Türkiye'nin NATO'da önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Hille, iki ülke arasında göç, enerji ve ticaret alanlarında birçok ortak konu olduğunun altını çizdi.
Hille, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlandığını aktardı.