Dünya Almanya Başbakanı Merkel Türkiye ile birbirimize bağımlıyız
AVRUPA

Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile birbirimize bağımlıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin belirli konuları şekillendirme konusunda birbirine bağlı olduğunu açıkladı. Merkel, bu konular arasında, göç sorununun yanı sıra Suriye ve Libya’nın geleceğine ilişkin konuları gösterdi.

Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye ile birbirimize bağımlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmüştü.

Merkel, Berlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı görüşme öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Macron ile 24-25 Haziran’da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde ele alınacak konularda koordinasyon sağlamak istediklerini belirtti.

"Türkiye ile birbirimize bağlıyız"

Zirvede dış politika konularında Rusya ve Türkiye ile ilişkilerin de görüşüleceğine işaret eden Merkel, hem Macron’un hem de kendisinin, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anımsattı.

Büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını bildiklerini, bir taraftan görüş ayrılıklarının bulunduğunu ifade eden Merkel, "Diğer taraftan belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Merkel, bu konular arasında, göç sorununun yanı sıra Suriye ve Libya’nın geleceğine ilişkin konuları gösterdi.

Macron: Merkel'in söylediklerine katılıyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Merkel'in Türkiye ile ilgili söylediklerine katıldığını belirtti.

Türkiye ile ilişkilerle ilgili mart ayında belirlenen şartları ele alacaklarını ifade eden Macron, özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin çıkarları ile Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Kafkas bölgesine ilişkin stratejik pozisyonları görüşeceklerini aktardı.

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