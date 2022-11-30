Almanya Başbakanı Scholz Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Zelenskiy, Rus hava saldırılarının sivil altyapı, su ve elektrik kaynakları üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi; Scholz de devam eden bombardımanı kınayarak Ukrayna'ya kısa vadede daha fazla destek sözü verdi. Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya hava savunma ve uzun vadeli yeniden yapılanma alanlarında da destek vermeye devam edeceğini yineledi.

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