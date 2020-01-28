Almanya'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Almanya'da ilk kez, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakasına rastlandı. Karantinaya alınan hastanın yakın temas halindeki kişilerin kapsamlı aydınlatıldığı ve olası belirtiler, hijyen önlemleri ve hangi yollarla virüsün bulaşacağına ilişkin bilgiler verildiği aktarılan açıklamada, şu an için Bavyera eyaletindekilere yeni tip koronavirüsün bulaşma riskinin "düşük" olarak görüldüğü belirtildi.

Haber Merkezi 28 Ocak 2020, 08:50 Son Güncelleme: 28 Ocak 2020, 08:54 AA