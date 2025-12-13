Almanya’da küçük uçak caddeye acil iniş yaptı: Üç yaralı

Almanya’nın Mannheim kentinde motor arızası veren küçük uçak, trafik akışının olduğu caddeye acil iniş yaptı. Uçak, inişin ardından trafik levhasına çarparak durdu. Olay yerine hızla çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde tedavi altına aldı. Kazada, uçakta bulunan 3 kişi yaralandı. Yetkililer, büyük bir felaketin kıl payı atlatıldığını belirtti.