Almanya’da Müslüman karşıtlığı giderek artıyor

Almanya’da Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) kaynaklı suçlar 2023’te, 2022 yılına göre iki kattan fazla arttı.

Alman Haber Ajansı DPA’nın, Alman hükümetinin, Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Milletvekili Christoph de Vries’in soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı habere göre, ülke genelinde 2023’te 1464 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi. Bu sayı, 2022’de 610 olarak kayıtlara geçti.