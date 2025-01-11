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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Scholz

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Scholz

17:3311/01/2025, Cumartesi
AA
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Olaf Scholz a Sosyal Demokrat Partinin başbakan adayı oldu
Olaf Scholz a Sosyal Demokrat Partinin başbakan adayı oldu

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Kurulu, 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimde partinin başbakan adayının, Başbakan Olaf Scholz olmasını onayladı.

Sosyal Demokrat Partinin Olağanüstü Genel Kurulu, erken genel seçim öncesinde başkent Berlin'de düzenlendi.


600 delegenin katılığı Genel Kurulda, SPD Yönetim Kurulu tarafından 25 Kasım'da başbakan adayı gösterilen Scholz'un adaylığı onaylandı.


Oylama öncesinde konuşan Scholz, bugünlerde Almanya'nın kapısının önünde dramatik şeylerin yaşandığını söyledi.


Scholz, Avusturya'daki hükümet krizine işaret ederek, bu ülkede aşırı sağcı bir başbakan seçtirilmek istendiğini belirtti.


ABD'de belirli güçlerin Batı'daki demokratik kurumları doğrudan yıkmaya çalıştığını öne süren Scholz,
"Önümüzdeki yıllar, ABD ile ilişkilerimizin nasıl gelişeceğinden emin olamadığımız bir dönem."
dedi.

Scholz, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın, AB üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge Gröland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına bir kez daha tepki göstererek, "Sınırların dokunulmazlığı ilkesi her ülke için geçerlidir." diye konuştu.


Her ülkenin ilkelere bağlı kalması gerektiğini vurgulayan Scholz, "Hiçbir ülke, bir diğerinin arka bahçesi değildir. Hiçbir küçük ülkenin, büyük komşusundan korkmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.


Scholz, 23 Şubat'ta yapılacak seçimde Almanya'nın modern bir göç ülkesi kalıp kalmayacağına karar verileceğini belirtti.


Göçmenlerin de Almanya'ya ait olduğunu vurgulayan Scholz, "Burada kalıcı olarak yaşayan ve çalışan, iyi entegre olmuş, Almanca konuşanlar, ülkemize ait olabilmelidir." dedi.


Scholz, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Vatandaşlık Yasası'nda değişiklik yapma isteğine tepki gösterdi.


Ülkede yaşayanlar ile sonradan gelenler arasında bölünme istemediklerini dile getiren Scholz, bu bölünmeye karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Scholz, ülkedeki hayat pahalılığına da değinerek, gıdalara uygulanan katma değer vergisini (KDV) yüzde 7'den yüzde 5'e düşürmek ve asgari saat ücretini de 15 avroya çıkarmak istediklerini kaydetti.




#Almanya Başbakanı Olaf Scholz
#Berlin
#Genel Kurulu
#SPD

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