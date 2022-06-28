Dünya Almanyada tüketici güveni -27,4 ile dibi gördü
AVRUPA

Almanya’da tüketici güveni -27,4 ile dibi gördü

1974'ten bu yana en yüksek enflasyon rakamını gören Almanya'da tüketici güveninde de rekor gerileme yaşandı. Ülkede tüketici güveni -27,4 ile pandemideki en düşük seviyeyi aşarak dibi gördü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya’da tüketici güveni -27,4 ile dibi gördü
Foto/arşiv

Son yılların en yüksek enflasyon oranının görüldüğü Almanya'da tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Artan enerji, gaz ve akaryakıt fiyatları tüketicileri olumsuz etkilerken ülkede son 48 yılın enflasyon rekoru kırıldı.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE REKOR GERİLEME

Almanya’da tüketici güvenini ise -27,4 ile pandemideki en düşük seviyeyi de aşarak dibi gördü.

Almanya’da tüketicinin ekonomiye olan bakışını ölçen GFK güven endeksi Aralık ayında eksi seviyeye inmesinin ardından Nisan’da -15,5 ve Mayıs’ta da -26,5’e düştü. Tüketici güveni son ayda da gerilemesini sürdürdü.

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