Almanya’da tüketici güveni -27,4 ile dibi gördü

Son yılların en yüksek enflasyon oranının görüldüğü Almanya'da tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Artan enerji, gaz ve akaryakıt fiyatları tüketicileri olumsuz etkilerken ülkede son 48 yılın enflasyon rekoru kırıldı.
TÜKETİCİ GÜVENİNDE REKOR GERİLEME
Almanya’da tüketici güvenini ise -27,4 ile pandemideki en düşük seviyeyi de aşarak dibi gördü.
Almanya’da tüketicinin ekonomiye olan bakışını ölçen GFK güven endeksi Aralık ayında eksi seviyeye inmesinin ardından Nisan’da -15,5 ve Mayıs’ta da -26,5’e düştü. Tüketici güveni son ayda da gerilemesini sürdürdü.