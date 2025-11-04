Yeni Şafak
Almanya'dan Ahmed Şara'ya davet

14:334/11/2025, Salı
DHA
Friedrich Merz - Ahmed Şara
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Almanya'ya davet ettiğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz,
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara
'yı ülkenin istikrarına katkıda bulunmak ve buradaki Suriyelilerin geri dönme konularını görüşmek üzere Almanya'ya davet ettiğini söyledi.

Merz, Almanya'nın Schleswig Holstein eyaletini ziyarette yaptığı açıklamada,
"Suçluları Suriye'ye sınır dışı etmeye devam edeceğiz. Bunu somut bir şekilde uygulayacağız. İçişleri Bakanı da bu konu üzerinde çalışıyor. Almanya'da artık sığınma hakkı yok, bu nedenle sınır dışı etmelere başlayabiliriz" i
fadelerini kullandı.




#Almanya
#Friedrich Merz
#Ahmed şara
