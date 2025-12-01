Amazon kıyısında felaket: 12 kişi hayatını kaybetti

Peru’da nehir kıyısında meydana gelen heyelanda iki teknenin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Peru’nun Portillo eyaletinde yer alan Iparia kentinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Amazon Ormanları bölgesinde yer alan Ucayali Nehri kıyısında bulunan kentteki heyelanda iki tekne battı. Heyelanda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer, 2 kişinin kayıp olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.