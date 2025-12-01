Yeni Şafak
Amazon kıyısında felaket: 12 kişi hayatını kaybetti

Amazon kıyısında felaket: 12 kişi hayatını kaybetti

1/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
IHA
Amazon Nehri kıyısında heyelan sonrası batmış tekneler.
Amazon Nehri kıyısında heyelan sonrası batmış tekneler.

Peru’nun Iparia kentinde Amazon Nehri kıyısında meydana gelen heyelan, iki teknenin batmasına yol açtı. Olayda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yetkililer, kayıp iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Teknelerde aralarında öğretmenler ve doktorların da bulunduğu yolcular vardı.

Peru’da nehir kıyısında meydana gelen heyelanda iki teknenin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Peru’nun Portillo eyaletinde yer alan Iparia kentinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Amazon Ormanları bölgesinde yer alan Ucayali Nehri kıyısında bulunan kentteki heyelanda iki tekne battı. Heyelanda ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer, 2 kişinin kayıp olduğunu belirterek, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Peru basını, teknelerin heyelan sırasında Iparia Limanı’nda olduğunu ve teknelerde aralarında öğretmenler ve doktorların bulunduğu çok sayıda yolcunun bulunduğunu ifade etti.



